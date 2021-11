Oggi, sciopero nazionale addetti raccolta rifiuti

Sciopero generale nazionale oggi dei lavoratori dell’Igiene pubblica tornati in piazza per protestare dopo l'interruzione delle trattative per il rinnovo dei Contratti Nazionali. Le lavoratrici ed i lavoratori dell’Igiene pubblica attendono il rinnovo da 27 mesi.

L'adesione del personale della Sangalli è totale con interruzione della raccolta dei rifiuti, tranne che nei così detti servizi essenziali che vanno assicurati per legge con personale precettato (ospedale, mercato settimanale, mercato ortofrutticolo, etc.).