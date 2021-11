Manovra di Bilancio: ad Andria aumenteranno del 112% le indennità di Sindaco e assessori

Come cambierà la busta paga dei nostri amministratori pubblici? La riforma delle indennità prevista nella Manovra di Bilancio 2022 prevede una nuova mappa dei "portafogli" di sindaco, vice-sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale. Le attuali indennità degli amministratori locali sono stabilite da un decreto del Viminale di 21 anni fa, il decreto n. 119 del 4 aprile 2000.

Cifre che "parlano" in lire e che hanno perso il 34,1% del proprio valore iniziale a causa dell'inflazione. Le nuove cifre sono "àncorate" ai compensi dei presidenti di regione e il fondo previsto per gli aumenti è progressivo:il 45% del cofinanziamento (pari a 100milioni) partirà già il prossimo anno, mentre nel 2023 si salirà a 150 milioni, per arrivare ai 220milioni di euro dal 2024. Trani rientra tra i comuni co-capoluogo con più di 50mila abitanti e registrerà un aumento del 114% nelle indennità lorde mensili.

Di seguito elenchiamo le cifre per ruolo previste per i capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 100mila abitanti. Partendo dal Sindaco l'attuale compenso lordo è pari a 4509 euro e arriverà a 9660 euro nel 2024. Il vice sindaco attualmente percepisce un'indennità lorda mensile di 3302 euro che aumenterà in 5138 euro il prossimo anno e sarà pari a 7245 euro nel 2024. Le indennità degli assessori comunali ad oggi sono pari a 2706 euro lordi mensili e toccheranno quota 5796 euro lordi nel 2024. Stessi step economici degli assessori per il ruolo del presidente del consiglio comunale: oggi 2705 euro, nel 2022 4110 euro, nel 2023 4913 euro e 5796 euro nel 2024.

Per quanto riguarda Andria va precisato che gli importi elencati percepiti attualmente dagli amministratori andriesi sono ridotti a causa della situazione di predissesto in cui versa l'ente, per cui detti dati sono da considerarsi per un comune che non versa in situazioni deficitarie.