Un nuovo trionfo per il 3° Circolo "Riccardo Cotugno" che con la sua partecipazione al primo concorso nazionale "Piccoli eroi a scuola" raggiunge il gradino più alto del podio, posizionandosi al primo posto in Italia.

Da ben sette anni la scuola aderisce al progetto ludico-motorio promosso dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, coinvolgendo i bambini della Scuola dell'Infanzia, di entrambi i plessi, afferenti al circolo.

Nel mese di giugno dello scorso anno scolastico la dirigente, rinnovando la fiducia alla referente delprogetto, ins. Anna Rita Quercia, ha caldeggiato e favorito, oltre al normale percorso curricolare, anche la partecipazione al primo concorso nazionale "Piccoli eroi a scuol". Una partecipazione entusiastica edinclusiva, priva di barriere, che ha coinvolto 80 bambini cinquenni, di cui alcuni diversamente abili, nell’esecuzione di una coreografia motoria, su una base musicale assegnata. Il video realizzato, dopo aver superato una prima selezione, posizionandosi primo a livello regionale, ha continuato il suo ambizioso viaggio, sottoponendosi, con altre numerose scuole del territorio nazionale, al giudizio finale della commissione di esperti del Ministero dell'Istruzione.

La commissione esaminatrice ha valutato i video acquisiti considerando i seguenti criteri: il numero dei bambini coinvolti, la coerenza motoria nell'impostazione dell'animazione, l'esecuzione dei movimenti in accordo con la musica, l'originalità dell'interpretazione e la qualità delle immagini e delle riprese video, aggiudicando il massimo riconoscimento al 3° Circolo “Riccardo Cotugno” di Andria.

La scuola vincitrice e la dirigente dott.ssa Dora Guarinohanno ricevuto numerosi apprezzamenti dal prof. Rosario Mercurio, Collaboratore del Direttore Generale dell’U.S.R. Calabria per l’organizzazione del servizio di Coordinamento regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva e dalla prof.ssa Irene Scarpelli referente regionale del progetto, per la completezza dell'esecuzione e per l’emozione che i bambini sono riusciti a trasmettere attraverso il video.

L’attività motoria, da sempre, arricchisce la corposa offerta formativa del circolo "Cotugno" come strumento indispensabile per la socializzazione, l’inclusione, il rispetto delle regole, l’orientamento e la gestione dello spazio.

La Dirigente e l'intera comunità scolastica, soddisfatti dell'ambizioso traguardo raggiunto, plaudono all’impegno dei piccoli e dei docenti che negli anni hanno mostrato passione e dedizione verso un’attività che concorre allo sviluppo globale del bambino, non solo dal punto di vista fisico ma anche cognitivo, affettivo e relazionale.