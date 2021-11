Scompare Annamaria Di Leo, la Sindaca: «Donna di grande intelligenza e umanità»

«Ciao Annamaria. Donna di grande intelligenza e umanità. Donna dell'ascolto e della determinazione.

La Città ti ha conosciuto in anni di lavoro incessante, non solo per i ruoli da te ricoperti come consigliere comunale e assessore.

Ma perchè sei stata sempre donna di prossimità, per tanti.

Donna di pace, anche con il tuo impegno fervente in Pax Christi. Ricordo il nostro viaggio a Gaza e dintorni, con i colori della pace testimoniata e invocata.

Chi ti ha conosciuto lungo il tuo percorso, sicuramente conserverà di te la pacatezza che è pure ostinazione coraggiosa. La discrezione rispettosa, la lungimiranza nelle idee e nelle azioni. Andria ti è grata per il tuo servizio di cittadinanza attiva.

Si spegne il tuo corpo mortale, ma non il tui spirito di battagliera innamorata della sua comunità. Grazie»