Qualità della vita, la Bat resta giù in classifica al 97esimo posto

Resi noti i risultati della 23ma classifica di ItaliaOggi, la più completa indagine sulla Qualità della vita 2021. La sesta provincia pugliese si conferma tra le ultime posizioni seppur guadagnia un posto rispetto all'anno scorso: dalla 98esima sale alla 97a posizione. L'indagine tiene conto di 9 indicatori di benessere su cui si basa la ricerca e sono: affari e lavoro, ambiente, disagio sociale e personale, istruzione-formazione e capitale umano, popolazione, reddito e ricchezza, sicurezza, sistema salute e tempo libero.

Fattori che mirano a stabilire quali sono le città italiane in cui si vive meglio e quelle in cui le cose vanno peggio, e per ogni indicatore, le province vengono suddivise in quattro fasce: buona, accettabile, scarsa, insufficiente.

In vetta la provincia di Parma che guadagna ben 38 posizioni rispetto all'anno precedente. A chiudere la classifica invece è la provincia di Crotone. Resta ampio il divario tra Nord e Centro e Sud Italia. La Capitale al 54esimo posto, Napoli penultima. La Bat resta dunque nella parte bassa della classifica ed è in compagnia delle altre province pugliesi che non sono messe meglio: Bari è 86esima, Lecce la segue all'87esimo, Taranto al 103esimo posto e Foggia guadagna due posizioni rispetto all'ultima dello scorso anno, posizionandosi 105esima.