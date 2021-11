Avviato il percorso di partecipazione per il programma operativo regionale per disabili

Il Settore Politiche Sociali invita gli ETS, gli enti pubblici e privati, gli attori di cittadinanza attiva le cui attività̀ sono svolte nell’ambito territoriale di competenza, interessati a contribuire all’attuazione della programmazione e realizzazione del programma operativo territoriale, per la realizzazione degli interventi di cui all’azione d) “interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative”, in attuazione del Programma operativo regionale, a manifestare il proprio interesse ad essere invitati a partecipare al tavolo di concertazione per ogni area di intervento individuata.

I soggetti pubblici e privati interessati a partecipare al percorso dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione unitamente alla “Scheda di iscrizione per la partecipazione” con l’indicazione delle aree di intervento a cui si intende aderire per la progettazione partecipata, all’Ufficio di Piano dell’Ambito di Andria entro il 26/11/2021 all’indirizzo email/PEC: sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it

Il format della manifestazione di interesse è disponibile sul sito istituzionale dell’Ambito di Andria all’indirizzo www.comune.andria.bt.it

Info: Ufficio di Ambito Territoriale Sociale Andria, Piazza Trieste e Trento n. 1, Ass. Sociale N. Calvano Mail: n.calvano@comune.andria.bt.it tel 0883/290389 cel. 334/1089597, Sig.ra A. Pistillo Mail: a.pistillo@comune.andria.bt.it