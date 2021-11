Andria non ammessa al finanziamento del bando "Città che legge"

Il Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura ha pubblicato le graduatorie finali del bando Città che legge. Rivolto ai comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021, il bando, promosso in collaborazione con Anci, riguarda la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura.

A disposizione un totale di 800.000 euro, assegnati a 27 progetti “esemplari”, in grado di coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni creando un ecosistema favorevole alla lettura. Il bando, che si riferisce all’anno finanziario 2020, è stato predisposto ai sensi del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21 “Modalità di gestione del Fondo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura e disposizioni relative all’anno 2020 “, di cui alla Legge 13 febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”.

Andria, che ha ottenuto la qualifica di "Città che legge", necessaria per partecipare al bando, si classifica 23esima nella sezione delle graduatoria dei comuni con più di 100mila abitanti e che prevedeva, per tale categoria, 2 progetti da finanziare