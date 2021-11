Anche ad Andria si celebra la Giornata Mondiale della Gioventù diocesana

I giovani della diocesi si ritroveranno con il Vescovo Mons. Luigi Mansi per vivere la veglia di preghiera che ha come tema: "Alzati! Ti costituisco testimone di quel che ha visto". Canti, balli, preghiera, colori faranno da cornice a tale momento.

Papa Francesco, nel suo messaggio (leggi qui), invita i giovani a meditare sulla conversione di San Paolo, che da “persecutore giustiziere” diventa “discepolo testimone”. “Alzati” è l’esortazione di Gesù a Paolo ed anche l’invito ad uscire dalla cecità per riscoprire la propria autenticità attraverso Cristo.

«La testimonianza di Luca, un giovane della comunità Giovanni XXIII di Chieti, aiuterà i giovani -spiega don Vito Zinfollino responsabile del Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi- a comprendere come non è più tempo di piangersi addosso ma è ormai giunto il tempo di mettersi in piedi e diventare parte importante di questa particolare storia di umanità. Il servizio di pastorale giovanile della Diocesi offrirà a tutti l'opportunità di fare di questo momento un punto di partenza per un cammino pieno di freschezza e entusiasmo».