Per le festività natalizie l'amministrazione prepara il "Christmas tales-La cura della città"

"Christmas tales-La cura della città" (La gentilezza: parole gentili, gesti gentili) è il nome del cartellone di eventi che l’amministrazione comunale intende realizzare nel periodo natalizio, dall'8 dicembre al 9 gennaio 2022, per mantenere l'offerta culturale, teatrale, musicale, ricreativa, promozionale e turistica del territorio dando ai cittadini momenti di serenità, riflessione e svago nel pieno rispetto delle normative recanti le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per far ciò la Giunta ha dato indirizzi agli uffici al fine di procedere alla selezione di manifestazioni d'interesse da parte di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti per attività culturali, teatrali, musicali, coreutiche, promozionali e ricreative rivolte a tutta la cittadinanza, valorizzando i luoghi della città e dei borghi solitamente idonei agli eventi di spettacolo tramite il coordinamento istituzionale.

Si è deciso di dividere le iniziative che dovranno tenersi il 24 dicembre e quelle che, invece, dovranno coprire l’intero periodo preso in considerazione.

Per le prime le attività da realizzarsi dovranno:

contenere almeno uno spettacolo itinerante di artisti di strada;

prevedere eventi musicali “diffusi” in almeno quattro punti della città;

garantire almeno due spetacoli teatrali di cui almeno uno itinerante;

includere la collocazione di installazioni luminose.

Per le seconde, invece, si suggeriscono alcune linee di azione che contribuiscano a sviluppare nella città le seguenti attenzioni:

la cura della città (intesa come innovazione sociale, nelle relazioni, nel linguaggio, attraverso gesti e parole "gentili", elaborando percorsi di innovazione sociale e culturale);

la bellezza per strada (attenzione ai segni urbani che contribuiscano a migliorare la qualità della vita dei cittadini e dell'abitare, proposte diversificate nei luoghi generando curiosità e interesse sui percorsi di cura e gentilezza);

le periferie (attenzione ai quartieri periferici attraverso welfare culturale e di comunità, diffusione delle tradizioni natalizie);

le possibilità (intese come sviluppo deH'immaginazione, della creatività, dell'utopia, di nuove opportunità, di aspirazioni).

All’avviso potranno partecipare tutti i soggetti pubblici o privati che svolgano attività di produzione, distribuzione, progettazione e realizzazione di progetti culturali, turistico - culturali e di promozione territoriale. Non sono ammissibili proposte presentate da sindacati, partiti, movimenti e/o gruppi politici e soggetti facenti parte o riferibili a Sindacati, Movimento Gruppi e Partiti politici.

Le proposte potranno riguardare qualsiasi forma di intrattenimento culturale (cinema, teatro e musical, musica, danza, rappresentazioni, installazioni creative/artistiche, letture, performances in generale, etc.), iniziative tese all'approfondimento ed alla divulgazione culturale (dibattiti, convegni, conferenze, talk, laboratori, etc.], rappresentazioni sportive (non competizioni), attività ricreative e attività di promozione della Città in grado di distinguersi per l'originalità, il carattere qualitativo ed innovativo e la capacità di attrarre un ampio pubblico.

L’ente collabora con soggetti terzi per la realizzazione di detti progetti o con un contributo economico diretto e/o indiretto (concessione all’utilizzo di beni mobili e/o immobili), o con un patrocinio non oneroso oppure tramite eventuale pagamento SIAE. Il soggetto proponente dovrà farsi carico della gestione e organizzazione degli eventi, in toto oppure in parte, prevedendo tutte le voci di spesa necessarie per il suo svolgimento senza alcun impegno per l'amministrazione comunale.

A breve, con la pubblicazione dell’avviso, saranno rese note le modalità di partecipazione.