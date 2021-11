Continua a cambiare il volto della città. Dalle prime ore del giorno l'AndriaMultiservice è a lavoro per rimuovere i cordoletti presenti sul passaggio a livello di via Gramsci.

Le "isole di cemento" da oggi saranno un ricordo di incidenti che si sono verificati nel corso degli anni e disagi arrecati alla circolazione anche in situazioni di emergenza come quello del passaggio delle ambulanze.

Dopo tale intervento, tra qualche mese, quando sarà aperta la viabilità alternativa e chiusa quella di via Gramsci si procederà con l'eliminazione anche degli ultimi resti di binari rimasti così da appianare la strada e rendere più agevole la circolazione dei veicoli e dei mezzi di soccorso.

Un ulteriore passo verso il nuovo volto della città che, sicuramente, lascerà un segno indelebile in tutti coloro che per anni l'hanno odiato per i numerosi disagi. Non solo: il binario unico, ormai da quasi 5 anni, fa pensare tutta la nostra comunità alla ferita del 12 luglio, una ferita che mai si rimarginerà. Questo passo lo aspettiamo da tanto, troppo tempo.