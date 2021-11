“Un albero per il futuro”: domani la messa a dimora di un leccio nel parco Europa-Giovanni Paolo II

Avrà inizio oggi, sabato 20 novembre 2021, una tre giorni di intense iniziative programmate dall’Arma dei Carabinieri, finalizzate a diffondere la cultura della legalità, la memoria delle vittime della criminalità organizzata oltre che ad incrementare la consapevolezza delle nuove generazioni sull’indispensabilità dell’impegno sociale e della salvaguardia ambientale.

Tali iniziative si collocano nel progetto nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, teso a diffondere la consapevolezza dell’importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale, nonché nel progetto “Radici della legalità”, di intesa con la Fondazione Falcone.

Dopo la manifestazione di sabato 20 novembre, della messa a dimora dell’Albero di Falcone - duplicazione del Ficus magnolia, classificato albero monumentale di interesse nazionale, che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato dalla mafia nel 1992 - che avrà luogo a Bari, nel Parco cittadino di Largo 2 giugno, toccherà agli altri capoluoghi di provincia e ad alcune città dei Parchi Nazionali del Gargano e dell’Alta Murgia, celebrare domenica 21 la Giornata Nazionale degli Alberi prevista dalla legge n. 10 del 2013, con una diffusa campagna di messa a dimora di piante forestali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e peri-urbani, fornite dai Reparti Carabinieri della Biodiversità per il miglioramento della qualità della vita nelle città.

Per la provincia di Barletta-Andria-Trani, sarà la Città di Andria ad ospitare questa manifestazione, che avrà inizio alle ore 11:00, nel Parco Cittadino “Parco Europa-Giovanni Paolo II”, alla presenza del Sindaco della Città, Avv. Giovanna Bruno, del Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari, Col. Giovanni Misceo, del Vice Prefetto della Bat, dr.ssa Rachele Grandolfo e del Dirigente Ufficio III dell'USR per la Puglia, dr.ssa Giuseppina Lotito e delle altre autorità civili e militari. Per l’occasione sarà messo a dimora un leccio in un' aiuola confinante con il plesso scolastico Falcone-Borsellino, offerto dal Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità Forestale di Pieve Santo Stefano, mentre il ricordo della giornata rimarrà scolpito in una targa realizzata dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Foresta Umbra (Fg), posta a corredo della pianta.

Alla cerimonia interverrà una delegazione di scolari e genitori della scuola Falcone guidata dal Dirigente, Prof. Carlo Zingarelli.

Lunedì 22 novembre, in ultimo, tutti i Reparti dei Carabinieri Forestali saranno impegnati in un vasto programma di incontri di educazione ambientale con la popolazione scolastica, realizzati in tutte le province della Regione, con la partecipazione per le province di Bari e BAT di oltre 1.061 studenti di 52 classi di 13 plessi scolastici, ove saranno messe a dimora altrettante piante forestali.

È questo il contributo che l’Arma Forestale intende offrire anche in queste due province per salvaguardare le prospettive di vita ed orientare lo sviluppo sostenibile delle attuali e future generazioni, conformemente al processo in atto di transizione ecologica, il tutto mediante il coinvolgimento di migliaia di cittadini nonché di studenti e rappresentanti del mondo della Scuola nel solco di un consolidato e proficuo rapporto di collaborazione nel campo dell’educazione ambientale, per sviluppare comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio ambientale e forestale.