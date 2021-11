Si è tenuta ieri mattina, presso il parco comunale “Europa-Giovanni Paolo II”, una delle iniziative organizzate in occasione della giornata nazionale degli alberi.

Una “festa” che ha visto la partecipazione di tanti alunni della “Falcone-Borsellino”, genitori e rappresentanti delle Istituzioni.

Ad aprire la cerimonia è stato il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali della Regione Puglia, il Colonnello Giovanni Misceo, che ha sottolineato l’importanza del ruolo e della collaborazione dei cittadini nella tutela dell’ambiente.

Poi è intervenuta la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, che ha dichiarato: «dobbiamo prenderci tutti cura della città. Un albero per il futuro. Per questo abbiamo previsto, nel progetto di riqualificazione della città, un programma di forestazione urbana in tutti gli spazi liberi possibili, dentro e fuori i parchi. Questa città può diventare più bella se tutti ce ne prendiamo cura. Molti qui sono in divisa, sono uomini delle Forze dell'Ordine che difendono l'ambiente e i cittadini. Anche voi bambini avete la vostra divisa, il grembiule, e anche voi dovete prendevi cura dell'ambiente, della comunità e della città».

A seguire sono intervenuti anche la Vice Prefetto della Bat, Rachele Grandolfo, la Dirigente dell’Ufficio III dell’USR per la Puglia, Giuseppina Lotito e la consigliera regionale Grazia Di Bari che ha sottolineato: «l'ambiente ci chiama ad una sfida da rinnovare ogni giorno. La giornata nazionale degli alberi è un momento di gioia, ma anche un monito: non basta piantare un albero, bisogna tutelare gli spazi pubblici e le nostre campagne ogni giorno. Questo è ciò che dobbiamo ricordare, perché abbiamo tutti il compito di lasciare a chi verrà dopo di noi un posto migliore di quello che abbiamo trovato noi. Queste occasioni di commemorazione collettiva non devono essere più momenti da celebrare e poi dimenticare, ma possono diventare incentivi a percorrere un sentiero di difesa dell'ambiente. Ringrazio le autorità presenti e i giovani che ci hanno accompagnato. Sono loro i veri protagonisti di questa giornata e questo è quello che ho voluto dirgli: rispettate l'ambiente e le persone, difendete la vostra città, prendetevi cura di ciò che vi circonda».

A conclusione gli scolari della “Falcone-Borsellino”, dopo aver cantato l’inno di Mameli hanno piantato un leccio offerto dal Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità Forestale di Pieve Santo Stefano. Vicino la pianta è stata posizionata una targa ricordo della giornata realizzata dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Foresta Umbra, posta a corredo della pianta.