In Madagascar prende forma la nuova scuola materna finanziata dall'ass. Insieme per l'Africa Copyright: n.c.

In Madagascar prende forma la nuova scuola materna finanziata dall'ass. Insieme per l'Africa Copyright: n.c.

In Madagascar prende forma la nuova scuola materna finanziata dall'ass. Insieme per l'Africa Copyright: n.c.

In Madagascar prende forma la nuova scuola materna finanziata dall'ass. Insieme per l'Africa Copyright: n.c.

In Madagascar prende forma la nuova scuola materna finanziata dall'ass. Insieme per l'Africa Copyright: n.c.

In Madagascar prende forma la nuova scuola materna finanziata dall'ass. Insieme per l'Africa Copyright: n.c.

In Madagascar prende forma la nuova scuola materna finanziata dall'ass. Insieme per l'Africa Copyright: n.c.

In Madagascar prende forma la nuova scuola materna finanziata dall'ass. Insieme per l'Africa Copyright: n.c.

In Madagascar prende forma la nuova scuola materna finanziata dall'ass. Insieme per l'Africa Copyright: n.c.

In Madagascar prende forma la nuova scuola materna finanziata dall'ass. Insieme per l'Africa Copyright: n.c.

In Madagascar prende forma la nuova scuola materna finanziata dall'ass. Insieme per l'Africa Copyright: n.c.

In Madagascar prende forma la nuova scuola materna finanziata dall'ass. Insieme per l'Africa Copyright: n.c.

Nonostante gli ultimi due anni siano stati contraddistinti da un tempo sospeso dettato dalla pandemia, tutt’ora in atto, la generosità della comunità andriese e non solo ha continuato a dare buoni frutti. L’associazione Insieme per l’Africa è di fatto tra le prime Onlus ad aver ottenuto il maggior introito derivante dal 5 per mille sulle dichiarazioni di reddito.

«Siamo davvero contenti di aver registrato anche quest’anno un successo in termini di raccolta derivante dal 5 per mille. Sui redditi del 2019 abbiamo ottenuto € 15.910,00, per l’esattezza – ha commentato Emanuele Mastropasqua, presidente dell’ass. Insieme per l’Africa -. Sento il dovere di resocontare pubblicamente la cifra esatta e, nel contempo, ringraziare pubblicamente tutti coloro che con il sostegno attraverso il 5 per mille e le donazioni liberali tengono viva la nostra realtà associativa e partecipano attivamente alla realizzazione dei nostri progetti in Africa».

Intanto, a Bejofo Andilanatoby (Madagascar) è in via di ultimazione la realizzazione della nuova scuola che sarà gestita dalle suore Trinitarie: una istituzione nell’attività educativa nonché garanzia per la promozione della cultura e della integrazione sociale nella “Terra Rossa”. I lavori continuano dunque speditamente nonostante i blocchi legati al covid che, ricordiamo, non devono essere un freno alla normale evoluzione delle attività progettuali finalizzate a migliorare la qualità della vita di giovani ed adulti che vogliono creare lì, dove sono nati e cresciuti, un posto migliore per loro e per le generazioni future.