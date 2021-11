Dosi booster vaccino antiCovid anche per personale scolastico e Forze dell'Ordine nella Bat

«Sono partite in Puglia le vaccinazioni con terza dose anticovid delle Forze dell’Ordine - dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - un altro passo importante di questa campagna vaccinale che sta coinvolgendo anche il personale di scuola e università, i centri specialistici di cura per i cittadini più fragili, gli hub vaccinali su tutto il territorio. Il Governo ha ascoltato le richieste delle regioni. Spingere le persone a vaccinarsi significa limitare il numero delle vittime e tutte le conseguenze della pandemia dal punto di vista sanitario ed economico».

«In queste ore - spiega il direttore di Dipartimento Vito Montanaro - stiamo ulteriormente potenziando le agende per le prenotazioni e il personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale. È un work in progress anche in vista del progressivo allargamento della platea di persone che possono accedere alla terza dose».

Il potenziamento della campagna vaccinale cresce proporzionalmente al ritmo delle prenotazioni, che sono più che triplicate negli ultimi giorni.

La media giornaliera delle prenotazioni di dosi booster nella settimana dal 15 al 21 novembre è stata di 6.215 al giorno. La media giornaliera delle prenotazioni di dosi booster nel corso dei primi giorni di questa settimana (22-25 novembre, ore 14) è più che triplicata raggiungendo quota 19.053.

Forte l’impulso dato alla vaccinazione dei cittadini con fragilità: si è riunita oggi l’Unità di Coordinamento della Rete Oncologica Pugliese, alla presenza del Presidente Emiliano, per ribadire che ciascuna struttura ospedaliera dovrà continuare a somministrare le terze dosi ai pazienti oncologici fragili, ai loro caregivers e ai famigliari conviventi.

Nella Asl BT dall'inizio della campagna di vaccinazione a oggi sono state somministrate 584.451 dosi: di queste 299.684 sono prime dosi, 268.175 sono seconde dosi e 16.592 sono terze dosi. In tutti i dieci comuni della provincia è in corso la vaccinazione del personale scolastico e delle Forze dell'ordine: a Trani per esempio, è in corso la vaccinazione con terza dose dei carabinieri e del personale di polizia mentre anche sabato mattina sarà vaccinato il personale della polizia penitenziaria.