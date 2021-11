Dal 16 al 24 novembre il 1° Circolo Didattico “G. Oberdan” ha dato ampio respiro alla Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza: un appuntamento che quest’anno, al di fuori di ogni retorica, ha ribadito la necessità che ci siano prioritariamente le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi dentro il campo visivo di chi sta immaginando il futuro e di chi sta organizzando la gestione del presente.

Come ha più volte ribadito Valentina Vezzali, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, la generazione del 2000 forse non sa neppure come si fa una capriola, mentre passa le sue giornate davanti a dispositivi digitali in una realtà virtuale in cui aumentano problemi di percezione di sè e del mondo intorno. La Giornata dei Diritti dell’Infanzia è l’occasione concreta per dar voce ai diritti soffocati, alle libertà negate, ai sogni, ai desideri, ai giochi e al benessere dei fanciulli.

Per questo il focus quest’anno è rivolto agli articoli 24-27 e 31 della Carta Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e gli alunni del 1° circolo hanno potuto fare esperienza di discipline sportive inconsuete.

Le classi coinvolte sono state circa 40 tra il plesso centrale e plesso Don Tonino Bello tra le attività di Educazione Civica curriculari e attività sportive.

Perché il diritto al gioco e allo sport? Rispondono le docenti che costituiscono il team di educazione civica Rossana Asselta, Marilucia Miani, Tiziana Carapellese, Annamaria Dell’Olio, Maria Ragno: «Lo sport, come il gioco, ha una valenza importantissima nella crescita dei bambini e degli adolescenti.

É sinonimo di salute ed è maestro di vita, tanto da esser riconosciuto dalle Nazioni Unite come un diritto fondamentale e in molti sistemi scolastici europei occupa un posto di rilievo.

Dal punto di vista della salute, i benefici regalati dall’attività fisica sono impagabili, e vanno a costituire un bagaglio di benessere di cui ci si gioverà per tutta la vita. É sotto gli occhi di tutti anche l’impatto emotivo che la pandemia ha avuto su bambini e adolescenti, la loro lunga invisibilità, il fatto che nessun livello istituzionale li abbia mai ancora ascoltati.

Praticare attività fisica aiuta a ridurre l’ansia e tenere lontana la depressione infantile, in aumento negli ultimi anni. È sempre attraverso lo sport che già da piccoli si ha l’occasione di apprendere i valori alla base della vita: amicizia, solidarietà, lealtà, rispetto per gli altri. Ma anche il lavoro di squadra, l’autodisciplina, l’autostima, la modestia, la capacità di affrontare i problemi, la leadership ecc.

Inoltre, l’impegno richiesto dall’attività fisica ha un ruolo fondamentale nel tenere lontani gli adolescenti da tutte quelle situazioni rischiose, facilmente avvicinabili alla loro età: tabacco, alcool e dipendenza dai video-games.

Il gioco e le attività sportive sono viste, da noi docenti, come un valido supporto allo sviluppo di quelle abilità cognitive, come ad esempio l’attenzione, la memoria e la capacità di pianificazione, che sono indispensabili per ottenere successi anche in ambito didattico.

In virtù di quanto esposto, il Team di Educazione Civica ha proposto le seguenti discipline sportive per la scuola primaria.

Minibasket in palestra con la prof.ssa Matera della “ASD Atletica Andria”;

in palestra con la prof.ssa Matera della “ASD Atletica Andria”; Pallamano in palestra con il maestro Riccardo Colasuonno della “A.P.D.Fidelis Handball ” ;

in palestra con il maestro Riccardo Colasuonno della “A.P.D.Fidelis Handball ” ; Danza sportiva in palestra con il maestro Riccardo Miracapillo della scuola “Dance Talent Andria”;

in palestra con il maestro Riccardo Miracapillo della scuola “Dance Talent Andria”; Badminton in cortile con prof. Francesco Mastrorillo della “ASD Atletica Andria”;

in cortile con prof. Francesco Mastrorillo della “ASD Atletica Andria”; Sistema Autodifesa Wingtsun dell’Accademia Wingtsun Ewto Puglia, Sihing Vincenzo Perrone della “Revolution”.

Le attività proposte e organizzate, grazie alla collaborazione appassionata e solidale di esperti, sono per noi e per i nostri alunni motivo di riflessione, di consapevolezza e di benessere.

Tutti i docenti e i genitori hanno poi partecipato on-line all’incontro “Diritti in crescita… con lo Sport!” martedì scorso nel quale sono intervenuti:

-Prof.ssa Palma Pellegrini - Dirigente Scolastico

-Dott. Domenico Meleleo - Pediatra nutrizionista sportivo.

-Dott.ssa Daniela Di Bari - Assessore alla Bellezza e allo Sport del Comune di Andria

Ci auguriamo che i bambini e le bambine abbiano gli spazi dove è possibile sperimentare insieme perché spesso le città e le scuole non offrono luoghi liberi e aperti, dove incontrarsi, giocare, “fare palestra di vita democratica” far crescere i loro sogni per mettere le ali al futuro della società intera».