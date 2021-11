Sottoscritta la "Carta dell'Alta Murgia" per la candidatura del Parco a Geoparco Mondiale Unesco

«Andria è uno dei 13 comuni facenti parte del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ricoprendone un'area vastissima.

Con gli altri 12 sindaci aderenti, ho sottoscritto la "Carta dell'Alta Murgia" per la candidatura del Parco a Geoparco Mondiale Unesco.

Il presidente del parco, Francesco Tarantini, invierà tutta la documentazione al coordinatore nazionale del Comitato Unesco Global Geopark e la candidatura sarà ufficiale a pieno titolo.

La sottoscrizione è avvenuta a Gravina di Puglia, presso la sede del Parco, con l'intervento dell'assessora regionale Anna Maria Maraschio.

Il parco è una risorsa incredibile per i nostri territori e in tanti non ne conoscono ancora le caratteristiche e le potenzialità ambientali e turistiche.

Se questa candidatura dovesse tramutarsi in realtà, sarebbe un risultato importantissimo.

Speriamo bene.

Noi ce l'abbiamo messa tutta e anche Andria, ancora una volta, si è fatta trovare pronta.

Andiamo avanti».