Ferrotramviaria, dal 6 dicembre obbligatorio esibire il green pass su bus e treni

Con una nota, Ferrotramviaria annuncia che dal prossimo 6 dicembre e sino al 15 gennaio 2022, per poter usufruire di tutti i servizi di trasporto (ferroviario e autolinee), sarà obbligatorio esibire il green pass in corso di validità.

«In tal modo si adempie a quanto previsto dal decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"».