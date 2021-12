Rappresentano il 15% della popolazione mondiale, circa un miliardo, e devono affrontare nel corso della loro vita discriminazioni e ostacoli che ne limitano la piena partecipazione alla vita sociale: sono le persone con disabilità. Per loro l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha proclamato nel 1981 la Giornata internazionale delle persone con disabilità, che viene celebrata ogni anno il 3 dicembre, allo scopo di promuoverne i diritti e il benessere.

Ma di strada da fare ce n’è tanta, come ci dimostrano altrettante esperienze. Oggi il focus non lo rivolgiamo alle tante barriere architettoniche che rendono poco inclusivo il nostro paese, ma ci concentriamo sulle barriere sociali e mentali che affliggono i normodotati e tutti coloro che dalle stanze dei bottoni potrebbero cambiare davvero le cose.

La storia di Riccardo e dei tanti aspiranti "Riccardo".

Riccardo, 31enne andriese, è nato con la sindrome di Down, affetto da disturbi di linguaggio, di comportamento e con atteggiamenti distruttivi verso le persone e gli oggetti: stili di comunicazione che nel ragazzo andavano corretti e che sembrava impossibile modificare, ma come la sua storia insegna non ci sono limiti se attorno c’è una rete di persone sensibili e seriamente intenzionate a cambiare il mondo in meglio.

Con tante problematiche, Riccardo inizia il suo percorso di studi affiancato dal sostegno scolastico e familiare, alle spalle anche figure professionali che lavoravano in parallelo: in primis il prof. Giorgio Albertini (scomparso qualche anno fa e punto di riferimento nella capitale per tutti i ragazzi con sindrome di Down) e il prof. Nicola Cuomo. Assieme a loro anche il sostegno psicologico, prima del dott. Giovanni Biondi e tutt’oggi la dott.ssa Marianna Tursi.

«Tengo a ringraziare una ad una le figure professionali succitate perché solo ed esclusivamente lavorando in rete e in modo costante abbiamo raggiunto su mio figlio risultati ragguardevoli – sottolinea mamma Antonella –. Gli obiettivi che ci eravamo posti su mio figlio erano il rispetto delle regole, l’autonomia personale e la gestione delle emozioni. Nel dopo scuola, è stato seguito da operatori qualificati, per passare alla elaborazione di progetti di vita sociale. Tanti i sacrifici ripagati con altrettante soddisfazioni».

Riccardo in questi ultimi anni ha iniziato anche a frequentare una scuola di ballo e ha una vita sociale grazie soprattutto all’ass. Si può Fare!, fa sport inclusivi tra cui il Baskin: inoltre, ha intrapreso un progetto lavorativo, dapprima in officina accanto al papà Luca, che di mestiere fa il fabbro, per poi seguire un lavoro differente e, in particolare, lontano dal padre. Il ragazzo ha iniziato a lavorare in un supermercato in qualità di magazziniere affiancato da una operatrice sociale: «I progressi sono stati lenti e costanti – commenta Rossella Gissi (presidente dell’ass. Si può Fare! nonché operatrice di Riccardo) –. Siamo partiti da un lavoro schematico, quasi maniacale, e abbiamo continuato in sintonia, a piccoli passi. Riccardo ha iniziato a variare la merce da riporre al suo posto: non più solo bevande ma anche altri prodotti che inizialmente avrebbe divorato (taralli, patatine, etc.) e gli avrebbero provocato uno stato ansioso. Oggi quelle ansie sono state vinte e lui riesce a collocare sugli scaffali anche i prodotti più fragili. Sia chiaro: i risultati e gli obiettivi si raggiungono e questo vale per tutti. Bisogna solo attendere pazientemente».

Un messaggio, rivolto a tutte le famiglie che vedono diagnosticare una disabilità, sia essa cognitiva che fisica, al proprio figlio/a, lo rivolgono Rossella e i cari genitori di RIccardo: «Molti di voi si chiederanno “e questo di collocare i prodotti su di uno scaffale con l’ausilio di un operatore lo chiamate mestiere?”. Ebbene sì: non si vive di solo palcoscenico. Sono nostri figli, fratelli, amici, conoscenti che vogliono essere trattati come tutti i normodotati, anche se molti di loro sono consapevoli dei limiti e ne siamo consapevoli anche noi. È nostra responsabilità educare la società intera ad accettare la disabilità e farsi carico dei limiti che questa comporta per superarli in una visione cosmica dove coesiste il buono, il cattivo, il bianco, il nero, l’abile e il disabile, e tante altre sfumature che rendono unico e al contempo spettacolare questo nostro vivere insieme fatto di prove continue e di sfide apparentemente impossibili».

Non sarà una pensione di invalidità o unindennità di accompagnamento a liberare la socieàt dal compito imprescindibile di donare a tutti opportunità inclusive anche nel mondo del lavoro.

L’Art. 4 della Costituzione recita: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

L’esempio di Riccardo sia per tutti noi d’insegnamento affinché un giorno, non troppo lontano dal 3 dicembre, si possa davvero parlare di società inclusiva e quel diritto al lavoro non sia solo lettera morta.