Come far arrivare le lettere direttamente al villaggio di Babbo Natale? Grazie a postini speciali... Copyright: n.c.

Natale è quel periodo magico dell’anno in cui tutto può accadere, anche ciò che non si immagina. E mai avrebbero immaginato gli alunni della classe VG dell'I.C. "Imbriani-Salvemini" che quest’anno le loro letterine, per di più in lingua inglese, sarebbero state consegnate direttamente all’ufficio postale del villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi, in Finlandia.

Gli alunni, seguiti dalla loro insegnante Annalisa Gallo, hanno scritto in autonomia le letterine utilizzando le espressioni studiate nel loro percorso scolastico. Si sono presentati, hanno raccontato qualcosa di sé ed hanno fatto la loro richiesta a Babbo Natale. La lingua inglese ha smesso di essere un compito da svolgere e si è trasformata in qualcosa di vivo con la quale comunicare informazioni ed esprimere sentimenti. Sapere che le loro lettere sarebbero giunte davvero a destinazione li ha spinti a lavorare con impegno ed entusiasmo.

A rendere tutto questo possibile sono stati due ragazzi italiani, Chiara e Giulio (su Instagram @i.vagamondi) i quali, trovandosi con il loro camper in Finlandia, nei pressi di Rovaniemi, sono stati postini speciali per un giorno documentando il tutto con un bellissimo video che ha emozionato l’intera classe.

La magia esiste...basta saperla cercare. E questa "ciurma" ci è riuscita!