Randagismo, il forum animalista: La situazione è drammatica. Chiediamo che il comune intervenga

«Nonostante la situazione drammatica e per certi versi insostenibile il comune ancora non riscontra la richiesta di aggiornamento del Tavolo Tecnico allestito presso il Comando della Polizia Locale di Andria, nonostante l’intervento e le sollecitazioni della Prefettura di Barletta Andria Trani.

Sono delusi i volontari del FAA – Forum Animalista Andria che stanno attendendo ormai da settimane, addirittura dal 24 ottobre scorso, un incontro con l’Amministrazione comunale che ancora inspiegabilmente non viene convocato nonostante le sollecitazioni.

Eppure proprio dall’Assessorato competente e dal Comando della Polizia Locale erano stati assunti impegni ancora disattesi.

Mentre dalla ASL nessun segnale giunge a tali sollecitazioni dell’Ente Pubblico, i volontari sono esausti e gli interventi sono ormai quotidiani, sopperendo alle carenze e spesso addirittura alle omissioni di chi, invece, avrebbe la responsabilità istituzionale di intervenire e non lo fa.

Lunedì sera, alle ore 20,00 in via Piave 63 è stata convocata l’Assemblea del Forum per le iniziative, anche pubbliche, al fine di addivenire a decisioni ormai inderogabili ed urgenti per evitare un’ulteriore degenerazione della situazione che non può restare tutta a solo ed esclusivo carico dei Volontari che sono allo stremo delle loro forze».