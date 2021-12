Un dolce natale di cioccolato per la solidarietà

Un vero e proprio dolce natale di cioccolato per la solidarietà quello immaginato dal Calcit di Andria che in vista delle ormai prossime festività lancia la sua idea per chi vorrà sostenere le attività che da oltre 37 anni proseguono senza sosta: presepi e panettoncini di cioccolato a disposizione della comunità per un’offerta diretta al Calcit.

«Un’idea diversa e che ci vedrà impegnati come sempre nelle scuole ma anche tra le strade, disposizioni anti covid 19 permettendo – spiega il Dr. Nicola Mariano Presidente del Calcit – perché in questo momento così dolce dell’anno è ancora più importante la solidarietà. Le nostre attività si stanno ampliando con un progetto importante che sarà presentato nei prossimi giorni e che metterà a disposizione tantissime professionalità per i malati oncologici che più ne avranno bisogno. Insomma il Calcit vuole poter vivere questo Natale ancor più impegnato per la comunità».

Per prenotazioni è possibile contattare 0883890947 – 3338373307 – 3280260572.