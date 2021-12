Riflessioni sulla felicità, sulla comunicazione e sulla fragilità dei giovani al "Lotti-Umberto I"

Le cronache degli ultimi giorni ci rimandano il quadro allarmante del senso di solitudine e di fragilità dei nostri ragazzi, l’incapacità di un sistema di offrire speranze e prospettive di lungo termine, di presentare modelli di vita e di pensiero credibili. Per questo motivo il Lotti-Umberto I ha organizzato, nell'auditorium dell'istituto e nel pieno rispetto delle norme anticovid, un incontro tra don Peppino Lobascio, direttore dell'ufficio famiglia della diocesi di Trani, Barletta e Bisceglie, e gli studenti delle classi quinte del Tecnico per il Turismo e del Tecnico Professionale. É stata l’occasione per riflettere sull’importanza della relazione educativa e sulla responsabilità della comunicazione intergenerazionale. Viviamo in un’epoca in cui sentiamo di essere sempre connessi con il mondo, di avere mille relazioni, ma la verità è che spesso siamo disconnessi dalla realtà e “gettati” in una realtà virtuale, priva di autenticità e di valori condivisi.

«Ognuno di noi – ha detto don Peppino – quando si guarda allo specchio si concentra solo sui propri difetti, senza guardare mai a ciò che di bello possiede. E invece la verità è che ciascuno ha qualcosa che l’altro non ha, siamo esseri unici e irripetibili, e come diceva il beato Carlo Acutis “voi non siete fotocopie, siete gli originali”. Il segreto della felicità sta, allora, nell’essere unici, nell’avere sempre uno sguardo verso un orizzonte infinito di possibilità. E quando, come hanno detto Martina e Sara, gli adulti non ci ascoltano o sottovalutano i nostri problemi, cosa dobbiamo fare? Dovete urlare! Dovete chiedere di ascoltarvi davvero, non dovete mai sottostimarvi e pensare di non avere prospettive».

L’incontro è stato per docenti e alunni un bellissimo momento di riflessione e condivisione perché alla domanda “chi ha soffocato quei sogni?” forse non ci sarà mai una risposta, ma la scuola, come la famiglia, devono continuare ad essere un punto di riferimento, un luogo in cui nascono e crescono sentimenti, dove ciascuno possa comprendere che un fallimento non può scalfire la bellezza di cui è portatore. «Il mondo è importante perché ci siete voi, siete voi che date valore al mondo e lo rendete straordinario, non può essere il mondo a definire chi dovete essere!», ha concluso don Peppino, prima di salutare i ragazzi ed augurargli di vivere pienamente, scegliendo in ogni istante di essere felici.