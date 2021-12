Giunta candida a finanziamento regionale la manutenzione del Palasport

Approvata in giunta la candidatura al Bando della regione Puglia per il finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi delle Amministrazioni Comunali concernente il progetto - redatto dal settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio - da 100mila euro da destinare al Palasport di corso Germania.

In dettaglio gli interventi riguarderanno la sostituzione dell'impianto energetico con nuove tecnologie per il contenimento dei consumi, l'adeguamento alla normativa degli impianti esistenti, la manutenzione straordinaria degli spogliatoi, la realizzazione di spazi dedicati al primo soccorso, la manutenzione e messa in sicurezza di porzioni delle coperture. Infine l'adeguamento del piano di gioco alle normative delle federazioni sportive per consentire, attraverso una adeguata pavimentazione, lo svolgimento anche della pratica del tennis, oltre a prevedere la dotazione di un tappeto protettivo della superficie di gioco indoor. Infine, strettamente collegati alla emergenza Covid, sono previsti ulteriori interventi a maggiore sicurezza degli atleti, addetti e spettatori.

«Abbiamo colto -spiega l'assessore ai lavori Pubblici, arch. Mario Loconte - un'altra opportunità per attenzionare, mediante finanziamento regionale, gli interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport che, da anni, richiede interventi di manutenzione straordinaria. Gli interventi che candidiamo ai fondi regionali consentiranno dunque più sicurezza, risparmi energetici, adeguamento degli impianti e una maggiore utilizzazione del piano di gioco anche per discipline finora non praticate».