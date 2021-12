No ai botti, sì a un inizio anno differente

Ogni anno, con l’arrivo di dicembre, si pone sempre lo stesso problema, quello dei botti di capodanno. In realtà, ormai, già in questi giorni che precedono il Natale le strade iniziano a rimbombare per colpa di petardi, mortaretti e similari, ma il culmine sarà raggiunto di qui a breve.

Un’usanza che ormai dovrebbe essere accantonata, dato che i danni sono di gran lunga superiori ai vantaggi. Chi ne soffre sono, soprattutto, gli animali (ma non solo: basti pensare ai bimbi piccoli, agli anziani, in generale alle categorie più “deboli”).

Per affrontare tale situazione, sarebbe necessario porre in essere azioni di prevenzione ed educazione civica per diffondere modi differenti di festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Per esempio, sarebbe bello se si insegnasse ai più piccoli ad adoperarsi per quei poveri animali abbandonati e che soffrono, donando cibo o coperte ai meno sfortunati. Oppure, adottando animali con la consapevolezza del fatto che bisogna prendersene cura 365 giorni l’anno e non solo per qualche mese.

Andria, negli anni, non ha mai dato un bell’esempio, vuoi per l’inciviltà delle persone, vuoi per l’assenza di una seria politica di prevenzione, educazione e lotta a questo fenomeno. Il massimo che si sia riuscito a fare è stato adottare ordinanze per vietare botti illegali, già vietati dalla legge.

Se consideriamo la data di oggi, ormai siamo in ritardo per fare tutto ciò.

Tuttavia, non bisogna perdere la speranza e auspicare che chi legga questo articolo si faccia promotore, nel proprio piccolo, di azioni volte a disincentivare l’utilizzo dei botti e ad aiutare gli animali meno fortunati.

Ne guadagneremmo tutti in termini di salute, economici e, soprattutto, daremmo un bel segnale di civiltà.

Saremo capaci di cominciare il 2022 diversamente?