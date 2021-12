Al via la “Grande C”, il progetto di assistenza per malati oncologici ideato dal Calcit

Presentata a Palazzo di Città, sabato mattina, con l’intervento del Sindaco, avv. Giovanna Bruno, la Grande C, il progetto per i malati oncologici voluto dal Calcit di Andria e patrocinato dal Comune di Andria. La Grande C sta ad indicare il salto di qualità immaginato dal Calcit nell’assistenza che, dal lontano 1984, prosegue senza sosta sul territorio andriese dopo essere nata all’interno di un istituto scolastico, la Scuola Media “Vittorio Emanuele III”, per celebrare la figura del Prof. Forte scomparso prematuramente a causa di un cancro.

«Ora vogliamo poter dare un contributo maggiore e più qualificato - ha spiegato il Dr. Nicola Mariano, Presidente del Calcit – con un progetto di assistenza completa che ha al suo interno medici, psicologi, infermieri ed OSS oltre che trasporti. Insomma una grande C che vogliamo mettere interamente a disposizione della comunità. Ed è fondamentale non solo l’impegno dei soci del Calcit, ma anche di tutti i partner che hanno sposato appieno gli obiettivi del progetto. C’è una grande necessità sul territorio e noi vogliamo in qualche modo dare il nostro contributo».

La sede operativa sarà quella dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” della Misericordia di Andria che è anche partner diretto del progetto del Calcit. L’Associazione “Giorgia Lomuscio - Tutto per Amore” ed il CAF Movimento Cristiano Lavoratori sono gli altri organismi associativi che hanno aderito alla rete creata dal Calcit. Importante anche il patrocinio della Città di Andria.

«L’evento di presentazione di sabato è per noi un modo per avviare ufficialmente questo progetto - ha spiegato il Dr. Mariano - un progetto che coinvolge moltissimi professionisti nei loro campi ed a cui si potrà accedere contattando semplicemente il nostro numero di telefono e cioè lo 0883.890947».