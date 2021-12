In un periodo burrascoso, quello della pandemia, che ci ha costretti ad uno spiacevole isolamento sociale, si è riscoperto uno strumento culturale di indubbio valore qual è il libro. L’Ites-Les “E.Carafa” di Andria ha partecipato attivamente all’iniziativa #ioleggoperchè, realizzata da AIE, con il sostegno del Ministero della Cultura-Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Gli alunni della VA con la docente di Lettere, prof.ssa Roberta Miracapillo, hanno scelto di donare il libro”Stanotte guardiamo le stelle” di Alì Ehsani. Gli studenti del Corso per Adulti hanno realizzato, con la prof.ssa Gravina, un video per partecipare al contest #ioleggoperchè 2021, che quest’anno ha avuto come titolo:”Leggere per costruire il futuro”