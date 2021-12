Insegnante rapinata, parcheggiatore morto: ecco la festa degli haters sui social

Tutto come da copione, o quasi. Un tempo avremmo detto che il morto si piange tre giorni, oggi ne basta uno e di lacrime nemmeno una. Quelle versate a iosa sono, piuttosto, le polemiche sterili che i soliti leoni da tastiera, o meglio coglioni da tastiera, riversano sui social, talvolta in un italiano indecifrabile che dovrebbe relegarli almeno a 10 minuti di vergogna: macché, nemmeno quella li frena!

“Scusate qualche parola” avrebbe detto il giornalista e filosofo Michele Palumbo e noi, oggi, nel giorno in cui si terrà la premiazione del premio a lui dedicato, ci scusiamo, in primis, per l’incipit dell’articolo che diventa necessario a seguito di due fatti di cronaca piuttosto gravi che hanno scosso la nostra comunità in questi ultimi giorni e che mettono al centro le persone. Tutti, nessuno si senta escluso!



Prima la brutale aggressione a una insegnante a opera di un 28enne malvivente a cui poi sono stati concessi i domiciliari: “chiudete la cella e buttate le chiavi”… scrivevano in molti soffermandosi ai titoli, per citare quelli un po' più "educati"; “solo domiciliari a questo galantuomo?”: dello stesso parere in tanti. Pochi, per la verità, si sono soffermati invece sul vero galantuomo: colui che ha fermato la sua auto e ha impedito che il malvivente proseguisse la sua crudele operazione di massacro finalizzata a sottrarre la borsa che teneva a tracolla la donna. Ecco, è lui il vero eroe a cui bisognerebbe dedicare valanghe di post di congratulazioni. È lui che oggi dovremmo ricordarci di emulare quando assistiamo per strada a soprusi, tentate rapine, furti d’auto… la lista è lunga. Il bell’esempio non fa notizia. Peccato, davvero!

Ma veniamo all’altro fatto di cronaca: la morte di un 48enne di origine tunisina. Da diverso tempo era ad Andria e viveva in un casolare sistemato alle bell'e meglio in via Paganini. Con lui due gatti, oggetti raccattati qua e là. Di lui tempo fa si occupò anche Casa accoglienza S. M. Goretti e i volontari della Comunità Migrantesliberi prestandogli cure in occasione di un infortunio serio ad una gamba. Ma l’extracomunitario viveva libero in un paese libero. La sua vita si svolgeva tra il parcheggio del cimitero dove elemosinava qualche spicciolo e la "casa" di via Paganini.

Edoardo Albinati ha scritto: «I grandi odiatori hanno se stessi come bersaglio. Si ammalano di odio. Puntano la pistola contro qualcuno per non puntarla contro se stessi». È stato deplorevole il tono di alcuni messaggi social che puntavano il dito contro istituzioni: Sindaca, preti, etc. Già, perché è sempre comodo trovare il capro espiatorio ai mali della società! Vi siete chiesti che cosa fate singolarmente per migliorare il mondo che vi ospita? Tutti a puntare il dito sulla tastiera nelle comode e grasse case vostre, nell’indifferenza totale del vivere collettivo. Nell’indifferenza totale di sentirsi parte di una società in cui uomini e donne dovrebbero crescere nel rispetto reciproco. Troppo odio in giro, anche tra coloro che si battono la mano sul petto nelle chiese semivuote. Cambiano i cristiani, ma cambiano anche gli uomini. Spiccato egoismo, tutti giudici di un talent show in cui l’unico vincitore è il voyeurista: colui che dal buco della serratura vede cosa fanno gli altri e non riesce a guardarsi dentro per vedere di fare qualcosa per gli altri, piuttosto!



Dicono che a Natale si è più buoni. Beh, vediamo di mettere in pratica questo proposito: cominciamo a vivere davvero nel rispetto. Anzi, ancora meglio: non è necessario essere più buoni a Natale, forse basterebbe essere meno cattivi tutto l’anno.