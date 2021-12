Comitato di Sezione “Donne della Resistenza” dell’A.N.P.I. Andria, eletti i nuovi membri

Si è tenuto ad Andria, lunedì 29 novembre, alle ore 18,30, presso la sala "Centro Risorse", in Viale Aldo Moro, il primo Congresso Cittadino dell'A.N.P.I , sezione cittadina intitolata alle "Donne della Resistenza". Nel corso della serata, è intervenuta l'assessore alle Politiche giovanili e Pari Opportunità del Comune di Andria, dott.ssa Viviana Di Leo, che ha portato i saluti della Prima cittadina, Avv. Giovanna Bruno, impossibilitata ad essere presente. La Sindaca incoraggiava i presenti, gli iscritti e i simpatizzanti a perseguire nell'impegno di difesa dei valori della Costituzione, ultimo e fondamentale baluardo di salvaguardia della democrazia e delle sue libertà, conquistate dai martiri della Lotta di Liberazione dal nazifascismo e dagli attori ed eroi della Resistenza.

É intervenuto il Presidente Provinciale dell'A.N.P.I Bat, prof. Roberto Tarantino, che ha ricordato le lotte del passato e le sfide del presente, affinché si ponga un freno ai rigurgiti razzisti, omofobi e fascisti che, da più parti, minano la tenuta della vita democratica. Queste sfide passano anche attraverso un lavoro di ricerca storica, con cui si rende merito e onore ai tanti caduti, partigiani, internati militari, ex deportati che la storia locale conosce appena o non conosce affatto. Sono intervenute le professoresse Francesca Zitoli e Isabella Di Bari, che hanno portato i loro contributi con discussioni su segmenti di storia locale dimenticati e con il resoconto di iniziative prese per rendere onore a chi quei giorni drammatici li ha vissuti e mai dimenticati. La prof.ssa Zitoli ha parlato della cittadinanza offerta dalla città di Trani alla senatrice Liliana Segre e a Ugo Foà e ha fatto visionare un breve ma prezioso filmato di Ettore Scola. Ha poi parlato dell'interculturalità e dell'accettazione del "diverso" come valore aggiunto atto ad arricchire la società. La prof.ssa Isabella Di Bari ha parlato della sua esperienza di insegnamento in località piemontesi dove forte è il senso di appartenenza ad una democrazia nata dalla Resistenza ed ha parlato di un Museo della Resistenza a Biella e di come, anche in cittadine piccolissime, sia ospitata una locale sede dell'A.N.P.I. Durante il Congresso, alla fine della serata, si è proceduto alla votazione per eleggere i componenti del Comitato di sezione. Risultano eletti:

Gemma De Chirico- Presidente; Maurizio De Giglio-Vice Presidente; Isabella Di Bari-Segretaria; Isabella Losito-Consigliere; Michele Palumbo-Consigliere; Francesca Catania, Consigliere.