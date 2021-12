Festività natalizie, previste chiusure al traffico nei weekend e durante le festività

Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza dirigenziale n.364 del 09/12/2021, del Settore Mobilità e Viabilità che, per volontà dell'Amministrazione di chiudere al traffico veicolare Corso Cavour e Viale Roma per le festività natalizie, ha istituito il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli, eccetto autorizzati, su viale Roma (esclusi gli attraversamenti di Via Taranto-Via E. Dandolo e Via Foggia-Via Vittorio Emanuele Orlando) e corso Cavour nel tratto compreso tra Viale Venezia Giulia e Viale Roma (esclusi gli attraversamenti di Via Cappuccini/Piazza Unità d'Italia–Via Bologna, Via Firenze–Via Duca di Genova e Via Torino–Via Duca degli Abruzzi) nei seguenti giorni:

sabato 11/12/2021: dalle ore 18:00 alle ore 21:30;

domenica 12/12/2021: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:30;

sabato 18/12/2021: dalle ore 18:00 alle ore 21:30;

domenica 19/12/2021: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:30;

giovedì 23/12/2021: dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

venerdì 24/12/2021: dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

sabato 25/12/2021: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:30;

domenica 26/12/2021: dalle ore 18:00 alle ore 21:30;

venerdì 31/12/2021: dalle ore 09:00 alle ore 19:30;

sabato 01/01/2022: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:30;

domenica 02/01/2022: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:30;

lunedì 06/01/2022: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:30.

In funzione di tali chiusure, occorre istituire contestualmente la chiusura di Via L. Bonomo nel tratto da Via Savoia a Corso Cavour e il senso unico di marcia a tutti i veicoli su Via Savoia, da Via L. Bonomo a Via Duca di Genova: i veicoli in percorrenza su Via L. Bonomo giunti sull'intersezione con Via Savoia avranno l'obbligo di svoltare a destra.