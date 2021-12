Al via la XX^ edizione "Frantoi aperti"

In collaborazione con Grazia Muraglia - Wind 3 Apre in via Barletta il nuovo store Wind 3: non solo telefonia, anche luce e gas Foto e video

Apre ad Andria, in via Barletta 80 ad Andria (angolo via Custosa), il nuovo store Wind 3. A pochi giorni dall’inaugurazione abbiamo incontrato Lella Muraglia per parlare dei progetti concretizzati nel nuovo punto vendita andriese Wind 3 e della vision futura dello stesso