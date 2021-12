Open day-iscrizioni per il prossimo anno scolastico alla "Vittorio Emanuele-Dante"

Nella settimana dal 13 al 20 dicembre partiranno le iniziative per presentare l’offerta formativa della scuola secondaria di I grado “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri” attraverso incontri telematici mattutini e appuntamenti pomeridiani in presenza. Le “dirette“ mattutine programmate in accordo con le maestre referenti, coinvolgeranno gli alunni delle classi quinte degli istituti Oberdan-Don Tonino Bello, Rosmini, Cotugno. I futuri alunni parteciperanno, in orario curricolare, a videolezioni speciali nel corso delle quali potranno conoscere alcuni insegnanti della scuola, impegnati a presentare le proprie discipline attraverso attività laboratoriali interattive .

Oltre agli appuntamenti mattutini saranno consentite agli interessati le prenotazioni agli incontri pomeridiani extracurricolari previsti per i giorni 17 e 20 dicembre . Nel privilegiare la sicurezza di tutti, per ogni alunno visitatore sarà consentita la presenza di un solo genitore accompagnatore, previa esibizione del Green Pass. Attraverso i link pubblicati in locandina ogni studente avrà la possibilità di prenotare la propria giornata orientativa optando tra le due giornate disponibili per entrambi i plessi.

Anche le attività pomeridiane mireranno all’interazione con i piccoli studenti, con il loro pieno coinvolgimento in: esperimenti scientifici, laboratori musicali, artistici e decorativi, attività motorie, laboratori storici, linguistici e teatrali.

La dirigente prof.ssa Maria Teresa Natale sarà disponibile a ricevere i genitori interessati il giorno 17 dicembre presso la sede Vittorio Emanuele III sita in piazza Trieste e Trento 6 e il giorno 20 dicembre presso il plesso Dante Alighieri in via Ospedaletto 159.

Le famiglie, i futuri alunni e tutti gli interessati possono visualizzare diversi materiali multimediali presenti sul sito della scuola (scuolavittorioemanueledante.edu.it) nella sezione relativa all’offerta formativa, una sezione in costante aggiornamento e dai contenuti esplicativi sulle attività dell’istituto. Altre informazioni utili verranno fornite dalla scuola anche successivamente, in occasione dell’apertura delle iscrizioni alle classi prime per l’ a. s. 2022-2023 che potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 sulla pagina ministeriale www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Si riportano di seguito il calendario e i link per la prenotazione e partecipazione all’Open day.

Per il plesso Vittorio Emanuele III

Venerdì 17 dicembre ore 16-18: https://accorcia.to/2cqa

Lunedì 20 dicembre ore 16-18: https://accorcia.to/2cq9

Per il plesso Dante Alighieri

Venerdì 17 dicembre ore 16-18: https://accorcia.to/2cqb

Lunedì 20 dicembre ore 16-18: https://accorcia.to/2cqc