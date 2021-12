Onda d'urto raccoglie fondi per coloro che stanno affrontando malattie delicate

«La nostra associazione è nata dall'idea di studiare le cause di cancro giovanile della città di Andria:si occupa, dunque, prevalentemente della prevenzione delle malattie oncologiche in tutte le sue forme e modalità, al fine di promuovere una corretta informazione delle condizioni di vita sana, della qualità ambientale, culturale e sociale. Ma anche di ridurre le condizioni di svantaggio sociale di chi è ammalato di cancro e della sua famiglia.

In queste giornate di festività si auspica che vengano ridotte le situazioni di diffusione di alimenti inquinati da sostanze cancerogene, come l'esposizione di frutta e verdura ai gas di scarico dei veicoli circolanti.

Onda D'urto sa bene che oltre agli inquinanti ambientali sono tanti i fattori favorenti le malattie oncologiche, come, ad esempio, la povertà e il disagio economico.

Ed è per questo che, come già proposto lo scorso anno, l'associazione ha ideato un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una parrocchia di quartiere della città, per l’acquisto di spesa solidale alle famiglie che versano in condizioni di difficoltà e che stanno affrontando malattie delicate.

Il progetto è condiviso con altre associazioni che ringraziamo per il contributo creativo e la manodopera e che ha visto impegnati diversi volontari nei laboratori di riciclo creativo e le maestre artigiane nella realizzazione di manufatti.

Tutto il materiale realizzato sarà esposto domenica 12 dicembre e domenica 19 dicembre in un mercatino solidale sito in via Regina Margherita, 25.

Speriamo che la nostra iniziativa sensibilizzi i nostri concittadini alla manifestazione di solidarietà nei confronti di chi versa in condizioni di disagio.

Venite a trovarci! Vi aspettiamo numerosi».