«I genitori siano consapevoli del loro ruolo e con serenità prenotino vaccino per i loro bambini»

«È necessario che non si sprechi questa formidabile opportunità di preservare e proteggere la salute dei nostri bambini attraverso la campagna vaccinale che partirà dal prossimo 16 dicembre. Tutti i genitori siano consapevoli del loro ruolo e con serenità prenotino il vaccino per i loro bambini». Così il dottor Giuseppe Franco, pediatra e consigliere dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia Bat presieduto dal dottor Benedetto Delvecchio, in una nota in merito alla campagna vaccinale contro il Covid-19 che coinvolgerà i bambini dai 5 agli 11 anni.

«Come categoria di pediatri siamo disponibili a dissipare ogni dubbio attraverso un dialogo costruttivo che mette al centro la salute dei bambini e il rigore della scienza – ha proseguito il dottor Franco –. Mi preme precisare che l'Agenzia italiana del farmaco AIFA dopo numerosi ed approfonditi studi ha concluso che per arginare l'impennata dell'infezione da Covid-19 è indispensabile vaccinare i bambini sottolineando che questo concetto è stato espresso anche dal Ministro della Salute Roberto Speranza, dal sottosegretario alla Salute Roberto Sileri e dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano».

«Alla luce dell'importanza del momento pandemico che disegna una costante impennata di infezioni tra i bambini desideriamo, tanto come Omceo quanto come pediatri, mettere a disposizione la nostra professionalità ed umanità al fine di instaurare un dialogo costruttivo e sereno che possa dissipare eventuali dubbi in merito alla vaccinazione per i bambini» hanno precisato il dottor Franco e il presidente Delvecchio.

«Nel ribadire il nostro appello - conclude il dottor Franco - anche d'intesa con il collega dottor Luigi Nigri vice presidente nazionale della Fimp (Federazione nazionale medici pediatri), ad una consapevole adesione alla campagna vaccinale dichiariamo la nostra disponibilità anche al mondo della scuola che sarà coinvolta in questa fase. Altresì siamo già pronti a vaccinare nei nostri studi, offrendo un luogo famigliare e sicuro ai nostri assistiti, tutti i bambini coinvolti in questa operazione di fondamentale importanza per la loro salute. Altresì auspichiamo che tutte le strutture coinvolte offrano il massimo dell'impegno non essendo concepibile che vi possano essere problematiche organizzative di alcuna sorta tenuto conto che abbiamo a che fare con i bambini».