Open day della primaria all’I.C. “Jannuzzi-Mons. Di Donna”

Tutto pronto all’ I.C. "Jannuzzi-Mons. Di Donna" per l’Open Day della scuola primaria. Dopo l’ottima partecipazione all’evento di presentazione della scuola secondaria di primo grado avvenuto il 10 dicembre presso l’auditorium del plesso Aldo Moro, è ora la volta della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo guidato dalla dirigente Lilla Bruno.

I bambini ed i docenti delle classi quinte daranno un assaggio ai bambini che quest’anno concluderanno il ciclo dell’infanzia di una parte delle attività che si svolgono alla primaria. Attraverso laboratori che coinvolgeranno tutte le discipline i più piccoli potranno assaporare il clima che si respira all’interno della primaria ed i genitori potranno iniziare a farsi un’idea degli ambienti e del clima che respireranno i loro figli nel caso di iscrizione presso questa scuola. Non mancheranno, naturalmente, le sorprese per i più piccoli per farli sentire accolti come è da sempre nella filosofia dell’Istituto Comprensivo. Il tutto avverrà rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti.



L’Istituto Comprensivo Jannuzzi Mons. Di Donna vi aspetta per l’Open Day della scuola primaria sabato 18 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per uno svolgimento più sereno e sicuro dei laboratori sarà necessario prenotarsi a uno dei seguenti link:



Link di prenotazione ingressi scuola Primaria (massimo 25 alunni a turno)

ore 9.00-10-00 https://forms.gle/eictQsWJMx1bZi9eA

ore 10.00-11-00: https://forms.gle/pdrUSUh3gtxioevX9

ore 11.00-12.00: https://forms.gle/UNjPyQhWTnaevvPx8

ore 12.00-13.00: https://forms.gle/rcecmrXN8uT7a71H6