Giovedì scorso l’Istituto Comprensivo Imbriani-Salvemini ha accolto le famiglie per accompagnarle in un percorso sensoriale davvero entusiasmante, che ha coinvolto gradualmente tutti gli ordini della scuola dall'Infanzia alla Primaria fino alla Secondaria di Primo Grado. Gli ospiti sono stati accolti in piccoli gruppi dai docenti e dalla Preside Prof.ssa Nicoletta Ruggiero.

Sono state proprio le attività laboratoriali coordinate dai docenti della scuola a costituire il fiore all’occhiello per presentare le finalità del progetto didattico-organizzativo della scuola.

Dai giochi e dalle dimostrazioni sportive in palestra all’ascolto di storie in lingua inglese per poi esplorare l’ambiente non solo con piccoli esperimenti scientifici, ma anche attraverso uso di software capaci di creare ambienti virtuali di apprendimento e scoperta: sono state toccate tutte le corde dell'espressività artistica, leggendo ad alta voce con il kamishibai, manipolando creativamente materiale da riciclo per la realizzazione di decorazioni natalizie e infine aprendo il cuore all'emozione della musica non solo ascoltata, ma anche vissuta come esperienza diretta dai ragazzi.

Tutte le iniziative, avviate già nel corso di questi primi mesi di frequenza nei tre ordini di scuola, hanno valorizzato il processo di formazione in continuità che aiuta gli alunni dai 3 ai 13 anni a maturare il senso di appartenenza, fondamentale per essere cittadini responsabili. I veri protagonisti sono stati, quindi, gli alunni che con la loro curiosità e dinamicità riuscono a stupire come sempre.