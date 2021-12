Presentato ieri nell'auditorium del museo diocesano San Riccardo il libro di poesie dell'ex governatore regionale, Nichi Vendola. L'evento è stato organizzato dal Circolo dei Lettori di Andria, dalla Biblioteca Diocesana San Tommaso D'Aquino, dal Forum di formazione all'impegno sociale e politico e dallo stesso Museo Diocesano.

Patrie, il titolo del libro, traccia una mappa delle patrie emotive, linguistiche e culturali; nasce dalla vita, dal lungo viaggio che è stata fin qui la vita di Vendola: «La mia vita politica, la mia vita di un individuo, l'idea che il senso della vita sia nella scoperta del mondo, nel sentirsi in comunione con il resto dell'umanità. Patrie nasce dall'idea che la definizione nazionalista di Patria è un veleno, che l'idea sovranista del "prima noi" e poi gli altri è un'idea che veicola disumanità. Nel mondo della pandemia dovremmo riflettere su quanto grottesco sia il richiamo al culto del confine e di come dovremmo invece lavorare per l'unità del genere umano.

Io ho visto purtroppo con i miei occhi gli effetti del nazionalismo; ho frequentato territori estremi - dalla ex Jugoslavia a parte dell'America Latina -, so qual è il prezzo di violenza, di brutalità e di sangue che si può pagare quando vince l'ideologia dell'odio, della paura degli altri, delle diversità: per questo io sono un teorico di un patriottismo universale».

Dunque non abbiamo imparato niente in questo periodo di emergenza sanitaria? «I 10 uomini più ricchi del pianeta durante i 2 anni della pandemia hanno visto accresciuta la loro ricchezza di 580 miliardi di dollari, mentre una parte rilevante del ceto medio in tutto il mondo è arretrato, paurosamente. I poveri sono diventati più poveri e la forbice tra chi ha e chi non ha, tra chi sai e chi non sa, tra chi può e chi non può, si è allargata: vuol dire che non abbiamo imparato veramente niente».

Parliamo di politica. Come trova la Puglia e più in generale l'Italia in questo particolare momento storico? «Mi occupo con distanza delle cose della politica e penso che l'Italia si sia malata gravemente e che il malato sia la politica: la morte dei partiti come grandi luoghi di organizzazione della vita collettiva, della partecipazione, ha prodotto il fatto che le classi dirigenti nascono nei modi più fantasiosi: è la ruota della fortuna, non è la formazione. C'è un degrado non solo nella politica ma in tutte le funzioni delle classi dirigenti: è degradata la politica, il giornalismo, la magistratura ...c'è l'idea di una società polverizzata che Bauman chiamava "società liquida". L'unica cosa solida è il potere della finanza e questo a me non piace. Un tempo la cosa solida su cui si costruiva il futuro erano i diritti delle persone, i diritti Sociali e i diritti di libertà. Oggi la precarietà del lavoro e della vita è una minaccia grande quanto la mutazione climatica».

Gigi Brandonisio, a margine dell'evento traccia un bilancio delle attività del Circolo dei Lettori nell'anno che sta per terminare: «Sicuramente è stato un anno complesso perché la prima metà, inevitabilmente, è andata persa a causa della pandemia, ma siamo usciti riusciti in estate a svolgere la quinta edizione del festival della Disperazione che è il nostro cavallo di battaglia e siamo molto contenti non solo di averlo salvato, ma anche che sia stato un successo. In autunno siamo partiti con l'attività tradizionale, organizzando presentazioni e incontri letterari e ci siamo dedicati alla progettazione di nuove attività per il 2022, quindi oggi idealmente chiudiamo il 2021 del Circolo dei lettori di Andria che è in una versione più allargata, con una partnership più consolidata con la biblioteca diocesana, il museo Diocesano e con il forum di Formazione all'impegno Sociale e Politico. La presentazione di "Patrie" di Nichi Vendola è per noi molto importante: è un libro di poesia militante che parla dei temi di attualità e che in qualche modo ci accompagna verso il nuovo anno di attività».