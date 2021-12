Domenica scorsa ho dimenticato la Sacra Famiglia? No. Mi ero riservato di dedicare un racconto a San Giuseppe, il personaggio che più vicino a noi e che mi ha affascinato sin da piccolo e quando mi capita l’occasione cerco di approfondire la personalità di chi ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della umanità.

Quando Faustina (che assicuro essere stata una persona vera: le persone della mia età sulle Croci l’hanno conosciuta tutti) aveva finito di fare il presepe, ci preparava alla funzione della vigilia: di prima ora si celebrava il rito della vestizione del bambinello. Per educare i fedeli alla carità verso gli ultimi, il parroco sceglieva il bambino più povero tra quelli segnalati dai parrocchiani. Questo bambino veniva accompagnato seminudo (avvolto in una coperta) in processione all’altare e lì veniva vestito di sana pianta (grazie all’obolo dei parrocchiani) e alla fine gli veniva consegnato un enorme tarallo di pane appena sfornato. La particolarità rispetto alle altre parrocchie era che a vestire il bambino non era il sacerdote ma un uomo noto della parrocchia che diventava “padre putativo”, una specie di padrino che del bambino doveva avereparticolare cura.

Ovviamente noi bambini cercavamo di capire che significava questa nuova parola poco usata nel linguaggio quotidiano. Qui Faustina ci confondeva le idee perché forse nemmeno lei ne aveva capito il senso. Interveniva allora il parroco, Don Ciro Moccia, un giovane prete di Montemilone, che spiegava che essendo Gesù Dio come tale sapeva tutto. Ma come uomo aveva bisogno di unoche curasse la sua vita mortale. Ecco la presenza di san Giuseppe: un uomo che gli altri “credevano” (significato della parola putativo) fosse il padre ma che non lo era dal punto di vista biologico bensì dal punto di vista morale, quasi un figlio adottivo,una persona chiamata ad affiancare il padre naturale. Non a caso la figura di san Giuseppe scompare durante la vita pubblica e la Passione di Cristo. Nel disegno di Dio la sua funzione si era esaurita.

Negli anni sono rimasto stupito di fronte al ruolo straordinario che Dio ha assegnato alla sua creatura più nobile: l’uomo. Era Dio, poteva fare tutto da solo, farci come gli angeli capaci di realizzaresolo il bene, invece ci fa liberi perché quel soffio con il quale ci diede la vita ci ha reso candidati a essere partecipi della sua divinità. “A sua somiglianza” lo creò perché partecipasse al suo progetto creativo: Dio aveva messo il seme sulla terra, toccava all’uomo farlo crescere, realizzare il progresso. Pertanto egli ha sempre voluto che noi partecipassimo liberamente al suo progetto di vita. La libertà nel paradiso terrestre di mangiare o meno il frutto proibito, l’attesa per il si di Maria e quello di Giuseppe. Infatti Giuseppe era un giovane gagliardo (altro che vecchio come ce lo dipinge certa iconografia) della stirpe di Davide, come Maria del resto, quindi entrambi benestanti: i testi parlano di lui come un carpentiere più che il generico falegname, un modesto imprenditore edile diremmo oggi.

All’età giusta di allora (16/18 anni) anche lui cerca di mettere su famiglia e si fidanza o corteggia proprio Maria, una bella ragazza del suo stesso ceto. Come tutti gli altri giovani attendava il matrimonio per amare Maria e invece si trova di fronte alla sorpresa: senza che lui ne sapesse nulla si trova la morosa incinta. Come tutti gli uomini è intenzionato a chiudere ogni relazione ma da persona educata vuole farlo senza clamore onde evitare ripercussioni negative su Maria. E non dorme la notte per il tormento. Fino a quando gli appare l’angelo: "Giuseppe, non aver paura: tota pulchra es Maria. Giuseppe, Dio ti chiama a una avventura straordinaria: è in gioco la salvezza della umanità". E come Maria pure Giuseppe non capì cosa gli avesse voluto dire anche perché non si riteneva all’altezza di un’avventura simile ma alla fine la sua fede rocciosa lo indusse a dire “si”, preparandosi a prendersi cura di tutti gli adempimenti necessari per quella Creatura che gli veniva affidata come un tesoro. Svolgerà poi così bene questo compito che in suo onore fu istituita la festa del papà proprio il 19 marzo: pur essendo putativo per Gesù fu un padre esemplare.

Nel mistero della salvezza Dio intende alzare l’uomo al suo stesso livello. Sulla via del calvario fu il Cireneo, anche lui un illustre sconosciuto, l’uomo per caso, che si trova coinvolto nel progetto divino senza saperlo. Anche lui quel giorno poteva nascondersi, poteva scappare, invece si fermò a “compatire” quell’Uomo innocente portato al patibolo. Solo allora fu ritenuto idoneo ad alleviare le sofferenze per un piccolo tratto di strada, sufficiente perché tutti noi ci facessimo partecipi della nostra redenzione: le gocce dell’acqua che il sacerdote aggiunge al vino nel calice. Ecco la straordinarietà della nostra religione: adoriamo un Dio onnipotente ma che ama la sua creatura al punto che non riesce a farne a meno. Ecco, Giuseppe era tutti noi.

Quella famosa notte di Betlemme Giuseppe era dentro la grotta ma era anche fuori. Era arrivato a Betlemme per il censimento, essendo oriundo di quella cittadina aveva parenti, ma le case erano piccole e Maria al momento del parto non avrebbe avuto la necessaria privacy e lui “marito putativo” ci teneva che non si trovasse a disagio. Cerca allora un albergo, aveva i soldi per pagare ma il censimento aveva occupato tutti i posti. Giuseppe si agita ma Dio lo conduce per mano. L’appuntamento con la storia è vicino, ecco che qualcuno, impietositosi, mette a disposizione un ambiente della foresteria (diremmo oggi) con annessa mangiatoia per gli animali.

Giuseppe ritiene idoneo il luogo, oltretutto egli non ha ancora la percezione di quello che sta per succedere. Eccolo allora dare disposizione a qualche anima buona che si è prestata a dare una mano, predispone su uno sgabello il corredino che Maria avevapreparato come fanno e facevano tutte le mamme. Poi accende qualche lume ad olio per illuminare l’interno ed esce fuori per non imbarazzare la moglie con la sua presenza. Stando sulla soglia egli è turbato e pensieroso: forse anche lui si sarà chiesto: ma se è figlio di Dio perché proprio in una stalla? Non era ancora venuto il tempo per Giuseppe di capire che per Gesù l’albergo più idoneodoveva essere il suo cuore. “Sto alla porta e busso” e Giuseppe il cuore lo aveva spalancato. Egli aveva studiato i testi sacri e sapeva che Dio aveva predisposto una vita dignitosa per i suoi figli, aveva creato tutto in abbondanza, la miseria o povertà è frutto dell’avidità degli uomini, della lotta per l’accaparramento. Per questo gli antichi ebrei ogni 50 anni (dopo 7 volte sette anni) celebravano il giubileo: si faceva riposare la terra, si restituivano le terre ai vecchi proprietari, si appianavano i debiti ecc. e si riprendeva tutti alla pari.

Ora avverte anche la sua inadeguatezza costretto a partecipare a un evento più grande di lui: mentre una delle donne si affaccia per dirgli che è nato un bel maschietto (ignara di quello che sta succedendo) un fascio di luce lo acceca: Giuseppe prende coraggio guarda dentro per ammirare lo splendore di quello che gli era stato proposto come figlio, guarda fuori i movimenti dei pastori più vicini che a quella luce si sono svegliati. Stanno ancora chiedendosi cosa sta succedendo quando una schiera di angeli si sparpaglia nei dintorni: è nato il Salvatore, cantavano in coro. I pastori non capivano quel messaggio ma, come le persone semplici, intuirono che stava nascendo qualcuno di “importante” per tutti. Immediatamente si misero in cammino ciascuno prendendo quello che aveva a portata di mano: un po' di latte, un agnello appena nato, un po' di lana ecc. Dove andiamo? La luce fa da tom tom e giungono subito sul posto. E Giuseppe, felice come una “pasqua” si divide tra l’interno per contemplare il Bambinello e accarezzare la moglie ancora sofferente anche se felice, e l’esterno attento ad accogliere quell’improvviso afflusso di persone: erano gli ultimi di quel tempo, senza una dimora, si muovevano senza bagagli. E Giuseppe, che prima aveva curato la privacy della moglie ora spalanca la porta: entrate, questa è casa vostra. E’ il momento in cui Giuseppe capisce tutto. Gli occhi sgranati su quel mondo improbabile ma reale, ammira gli angeli sgomitare per arrivare a inginocchiarsi davanti al Padrone della vita. I pastori, consapevoli di essere stati i primi ad essere partecipi del mistero poi si allontanano per cedere il posto agli altri, si allontanano felici raccontando a tutti quello che avevano “visto”. Allora anche le persone che affollavano gli alberghi impedendo a Giuseppe una degna sistemazione (pensate alla rabbia degli osti che avevano perso una occasione per farsi pubblicità) si affacciano a vedere il prodigio. Persino i re magi si muovono anche se se la prendono comodo per arrivare con tutto lo stuolo di servi e masserizie. E Giuseppe accoglierà anche loro nella casa di Nazaret perché il Mistero è per tutti. Chiunque lo “vede” ha il compito di annunciarlo agli altri e nell’annuncio reciproco scopriamo che siamo veramente fratelli, che nessuno può rimanere indietro, a nessuno può essere negata la luce, quella Luce che Giuseppe ha curato dal momento in cui è stato “chiamato”. Anche per noi la Luce è il tom tom della vita.

I Vangeli non ci dicono quanto tempo si fermarono a Betlemme: sicuramente diversi giorni per dare il tempo a Maria di ristabilirsi, fino a quando un angelo avverte Giuseppe che Erode sta per compiere una delle sue scelleratezze. E lui ancora uno volta non fa domande obbedisce e basta: carica Maria e il Bambinello su un asino e via verso il confine egiziano.

Per tutto questo e per quello che farà dopo mi affascina la figura di Giuseppe. Se san Giuseppe è stato proclamato patrono della Chiesa universale è perché la sua figura può essere di esempio per tutti gli uomini.

“Non impegnarsi per il bene comune restando a guardare è già farsi complici del male, della corruzione, delle mafie: è la globalizzazione della indifferenza” (Papa Francesco).

Nota: La più bella immagine di san Giuseppe l’ ho trovata in una campana che Beatrice Cestari ci ha proposto nel suo libro: san Giuseppe, giovane e gagliardo, stringe a sé il Bambino che lo guarda stupito mettendo in evidenza i tanti baci che si sono scambiati reciprocamente e stanno per scambiarsi. Uguale impressione il Giuseppe del presepe ligneo della nostra cattedrale. Anche le altre immagini appartengono al patrimonio artistico della nostra città.