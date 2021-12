L'accensione dell'albero in piazza Catuma sabato sera scorso ha inaugurato "visivamente" il programma degli eventi del Natale andriese che prende il nome di "Christmas Tales - La cura della città". Abbiamo intervistato la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, che ha dichiarato: «Un programma molto nutrito: le difficoltà ci sono e sono tante ma non ci hanno ermato, soprattutto grazie alla vicinanza di tanti cittadini, privati, imprenditori, associazioni, che si sono messi in gioco insieme a noi aderendo alla manifestazione di interesse ma anche facendo arrivare proposte di collaborazione che sono state recepite dall'amministrazione.

Questo calendario vede la città coinvolta in tutti i suoi quartieri: ogni giorno ci sono iniziative in ciascuna parte della città, perchè stiamo provando a portare un segno, soprattutto nei quartieri periferici da dove è cominciato l'insieme delle manifestazioni natalizie, proprio nel quartiere di San Giuseppe Artigiano.

La musica non mancherà come non mancheranno le esibizioni artistiche. Questo per riportarci al significato reale del Natale che non è schiamazzi, non è gara alle luci, non è corsa sfrenata al nulla ma è un modo per ritrovare noi stessi».

E per il 24? «Io mi auguro che sia una vigilia serena per tutti, che le famiglie possano sentirsi tranquille nell'uscire di casa e nel non dover fare una corsa ad ostacoli. Come al solito è stata montata una polemica che non esiste: non ci sono divieti ma il richiamo a un regolamento che chiediamo venga rispettato nell'interesse di tutti. Siamo freschi da un Festival della legalità in cui abbiamo chiesto proprio questo: che si rispettino le regole tutte, dalla più piccola alla più grande, per il quieto vivere di tutti. Io mi auguro che sia una vigilia di Natale in cui ci sia la collaborazione di tutta la città con un cartellone di eventi».

Inaugurata, sempre sabato sera, la pista di pattinaggio sul ghiaccio nella struttura che giace inutilizzata da tempo, come spiega l'Assessore alle Radici Cesareo Troia: «Una sfida che abbiamo voluto affrontare in questa pista che è stata abbandonata per tanti anni e quindi abbiamo fatto questa sperimentazione per un mese. Chiaramente la sfida vera sarà quella di poterla riaprire sempre, attraverso un bando di gestione di questa pista che può contenere una serie di attività. Inoltre mi permetto di sottolineare come questa pista ha anche una valenza di tipo sociale: il gestore ha riservato su richiesta dell'Amministrazione alcune fasce orarie (dalle 9 alle 10 e dalle 15 alle 16) per far sì che le fasce deboli della popolazione ne possano usufruire gratuitamente».