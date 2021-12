Il Covid ha mietuto tante vittime nei due anni passati: tra di loro, tante anime buone e dedite al prossimo, come l'educatore salesiano Ruggiero Lorusso, per molti anni Presidente dell’Associazione Pgs Don Bosco di Andria e della Puglia e un importante riferimento educativo per i tanti giovani della città. L’adesione al Sistema Preventivo di don Bosco e della sua spiritualità hanno attraversato l’impegno di Ruggiero all’interno dell’Oratorio Salesiano e negli Oratori di tutta l’Italia Meridionale, in qualità di Presidente Regionale della P.G.S. Puglia prima e referente dello sport interregionale dopo.

La sua prematura dipartita ha sollecitato l'Associazione a ricercare una modalità di ricordarlo e di continuare la sua opera. Per questa ragione è stata istituita la Borsa di Studio “Ruggiero Lorusso”, presentata ieri alla presenza della sindaca di Andria Giovanna Bruno, di don Giovanni Monaco, direttore della Casa Salesiana di Andria e di don Giampaolo Roma, responsabile della pastorale giovanile dell'Ispettoria Meridionale.



La borsa di studio intende sostenere studenti e studentesse meritevoli, frequentanti le quinte classi degli Istituti scolastici di II grado, residenti nella città di Andria e che abbiano il desiderio di frequentare la Facoltà di Scienze Motorie presso una delle Università pugliesi.

Come indicato nel regolamento, gli eventuali studenti che decideranno di concorrere alla selezione necessiteranno della sua collaborazione per le eventuali attestazioni riguardanti l’impegno profuso in ambito scolastico ed extrascolastico.

Per informazioni è possibile scrivere a: pgsruggierolorusso@gmail.com