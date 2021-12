Cerimonia di scambio degli auguri stamane, a Palazzo di Città, alla presenza di Sua Eccellenza, il Vescovo Diocesano, Mons. Luigi Mansi.

Il Sindaco, Avv. Giovanna Bruno, ha rivolto gli auguri dell’Amministrazione Comunale alla Città. Tra i passaggi più significativi del suo discorso, che abbiamo già pubblicato, ricordiamo: «A nome di questa città, io voglio invocarla, la speranza. In ogni atto del quotidiano, in ogni azione, in tutti i linguaggi. Nel restituire la forza dell’energia e dell’impegno, contro ogni risparmio affettivo. Come molti fanno e come continueranno a fare, con umiltà e abnegazione fino a che su questo maltrattato pianeta ci sarà ancora traccia del nostro esistere.

E’ Natale. E’ di nuovo Natale».

Alla cerimonia sono intervenuti con il loro saluto, anche il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Giovanni Vurchio, ed il Segretario Generale, Dott.ssa Brunella Asfaldo.

Ai dipendenti comunali andati in quiescenza sono stati consegnati degli attestati.

Il presidente del consiglio comunale Giovanni Vurchio ha tracciato un bilancio del primo anno del suo mandato, proiettandosi verso le imminenti festività natalizie.«Durante questo primo anno trascorso come presidente del consiglio, di questa bella e grande città, in un clima socio politico, difficile per gli argomenti già conosciuti ma anche per un clima socio sanitario molto particolare è difficile, la sensazione è quella di aver vissuto un anno in apnea, impauriti, rinviando progetti ed iniziative. Il pensiero e lo spirito di tutti i consiglieri si soffermano sulle famiglie di Andria, sui bambini, ricchezza della nostra città, e sui giovani che rappresentano la speranza per il nostro futuro. Come consiglio comunale esprimiamo particolare vicinanza agli anziani: li incontriamo ad accompagnare i nipoti a scuola, all'interno delle tante associazioni di volontariato, sempre pronti a dare tempo e lavoro più che a ricevere attenzioni. Non ci sfugge che la funzionalità della nostra comunità è dovuta anche a loro, per quanto hanno costruito in passato e per quanto continuano ancora a fare.

Un saluto ancora più grande lo rivolgiamo alle persone che per l'avanzare dell'età hanno bisogno di attenzione e di cure, alle persone più fragili perché non si sentano mai dimenticate. Come presidente, a nome di tutti gli amministratori, esprimo grande vicinanza ai commercianti ai professionisti di tutti i settori che in questo 2021 sono stati chiamati a compiere sacrifici nello sforzo di di doversi reinventare ogni giorno per far fronte al continuo cambiamento economico e sociale. L'auspicio è quello di riuscire a dominare tutti gli effetti provocati dalle incertezze di questo tempo e vivere il Natale in un modo più autentico e ad adoperarsi per i più fragili della città i migliori auguri di salute gioia da parte di tutto il consiglio comunale della città della città di Andria e buon Natale 2021».