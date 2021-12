Fortemente voluta dalla dirigente Francesca Attimonelli, e preparata dal team Erasmus+, l’avventura di respiro europeo per gli alunni della scuola Vaccina proseguirà per i prossimi diciotto mesi con il progetto “YOU’Re right to be green: eco-active schools”, un percorso a tema ambientale predisposto per la partecipazione al bando 2021 e da affrontarsi presto assieme a due scuole estere.

Grazie ai nuovi finanziamenti corrisposti dal programma di formazione europeo attraverso l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, diventano ora operativi gli accordi presi dal team della scuola andriese con le scuole Podstawowa n.1 di Chorzow, sita nella regione della Slesia in Polonia, e Kinnarin Koulu, Istituto finlandese di Järvenpää, città non lontano da Helsinki.

Se già alcuni alunni della Vaccina, nel 2019, avevano condiviso, vissuto e affrontato nuove sfide didattiche con dei ragazzi di Chorzow, ospitandoli nelle loro case, e poi giungendo a coronare il sogno di un viaggio in un paese sconosciuto, ora la rete internazionale della Vaccina si allarga ad un ulteriore partner.

Scuola all’avanguardia sotto il profilo ambientale, l’istituto di Järvenpää è stato approcciato e coinvolto proprio con lo scopo di arricchire l’offerta formativa del progetto che vedrà gli alunni dei tre paesi nelle vesti di eco-reporter alla ricerca di spunti e soluzioni per rendere le proprie scuole più sostenibili in risposta all’attuale e urgente crisi ambientale.

In un mondo in continua evoluzione e alle prese con sempre nuove sfide globali, la scuola tiene in grande considerazione l’importanza di preparare gli studenti al lavoro di squadra, senza vincoli e limiti linguistici, culturali e logistici. In quest’ottica i docenti andriesi continuano a ricercare strade di cross-border cooperation affinché i giovani possano affinare le proprie abilità linguistiche e tecniche, divenendo cittadini responsabili, padroni del proprio futuro.

Da queste opportunità di crescita in chiave internazionale non sono esclusi i docenti del team, cui è stata accordata un’attività di job shadowing in Finlandia, dove, attraverso il confronto con una diversa realtà scolastica, intendono potenziare le proprie competenze professionali.

Mai smettere di credere nei sogni e lottare per realizzarli. È per trasmettere ai giovani questo messaggio che, anche in tempi di pandemia, dirigente e docenti hanno ritenuto di impegnarsi nella partecipazione al bando Erasmus+, con la speranza condivisa che le mobilità previste, a dispetto delle restrizioni presenti e trascorse, possano essere presto esperite dai discenti, per vivere un felice quanto ‘indimenticabile’ ritorno alla normalità.