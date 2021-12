«Saranno state le restrizioni pandemiche che lo scorso Natale non hanno consentito alcun incontro, complici probabilmente i nostri sentimenti comuni di stima e di amicizia, causa concomitante il desiderio di una rinascita della nostra comunità, ma quest’anno già da novembre sapevamo che alla festa degli auguri del Circolo della Sanità di Andria avrebbero partecipato tantissimi soci e i loro famigliari.

Tutti puntualissimi domenica 19 dicembre c.a., nella splendida location di Villa Sant’Elia, rispettando le normative vigenti anticovid, abbiamo onorato l’appuntamento annuale tanto atteso della nostra realtà associativa, accogliendo per l’aperitivo anche i rappresentanti istituzionali andriesi, regionali e delle realtà associative territoriali. E’ con loro che partiranno i lavori del progetto proposto dal Circolo della Sanità “ Tutti per la cura di tutti ” a favore di percorsi di rinascita inclusiva della nostra comunità. La Pandemia ancora in corso invita tutti con senso di responsabilità a ripensare al contributo che ognuno può attuare per sostenere tutti coloro che nell’emergenza sanitaria stanno pagando il prezzo più alto: le persone con fragilità, con disabilità con patologie croniche, i giovani.

L’obiettivo del progetto è proprio quello di creare una relazione tra loro e la comunità territoriale che restituisca dignità a tutti, vedendo nel “limite” quella risorsa che porta valore ai contesti e all’incontro con gli altri; per dare “diritto di cittadinanza” alla fragilità che abita ciascuno. Si vuole dare spazio alla logica degli sguardi differenti che potrà consentire il consolidamento di una partnership responsabile tra istituzioni, famiglie, associazioni, imprese, attività commerciali, persone con disabilità; una partnerhip che attivando percorsi di coprogettazione generativa metterà insieme i punti di vista, risorse, competenze diverse per la costruzione di un bene comune.

A Natale il Circolo della sanità ha voluto osare con questi “buoni propositi per tutto l’anno”...forse troppo penserebbe qualcuno, ma non eravamo soli in questo impegno e quando si parte insieme i sogni diventano realtà. Con le Istituzioni in prima fila :l’Amministrazione Comunale, la Diocesi , il C.I.S.A. (Comunità istituzionali scolastiche andriesi), l’ASL BAT, in sinergia con altre realtà associative, ” Tutti per la cura di tutti ” potrà ribaltare la cultura dell’indifferenza e riuscire a piantare semi di speranza nei cuori dei cittadini andriesi per un progetto comunitario condiviso che consentirà a tutti di prendersi cura di tutti.

Buon Natale Andria e Buona rinascita comunitaria».

La Presidente dott.ssa Flora Brudaglio e i soci del Circolo della Sanità di Andria

Contatti : florabru@libero.it aldocarnicella75@gmail.com