“Se mille volte nascesse Cristo a Betlemme, ma non in te, sei perduto per sempre”. (Angelo Silesio, mistico).

Sappiamo chi è Dio: l’amiamo, l’ossequiamo, offriamo incensi, riverenze, sacrifici, ma Gesù, il Dio con noi, tra noi e per noi, che si è fatto Uomo per l’uomo, mal lo digeriamo. Dio relegato nel suo cielo e non Dio sulla terra.

Gesù il Dio con noi, tra noi e per noi che incontra persone che chiedono di essere curati nel corpo e nell’animo, di rinascere, di rifiorire nella speranza, di essere accolti, di essere accompagnati…

Sì, Dio che lo si incontra nella persona questo è difficile e ci scandalizza incontrarlo faccia a faccia.

Dio è Dio nella mangiatoia, nelle strade, nei quartieri malfamati, nei migranti, negli esuberi creati dalla società, in tutte le persone che invocano aiuto, sulla croce.

Nella mangiatoia e in croce noi vediamo chi è Dio: è colui che nelle situazioni di tenebra illumina tutti coloro che giacciono nell’ombra della morte e si propone come fratello e sorella a compagnia di tanti smarriti di cuore.

È colui che nelle situazioni di male resiste al male. Il Dio con noi, tra noi e per noi è amore infinito, misericordia infinita, che regge il male senza restituirlo, ma perdona, vive la solidarietà con gli altri nati nelle tante mangiatoie e gli altri crocifissi.

Gesù, il Dio con noi, tra noi e per noi, rivela l’immagine di Dio facendo crollare la vecchia immagine di un Dio lontano e avulso dalle nostre esistenze.

Natale è Dio, l’Eterno; l’Onnipotente solo nell’amore che riaccade si incarna in Gesù e nasce bambino, per condividere con ogni persona la precarietà e la miseria della vita.

È “l’Emmanuele” il “Dio con noi”.