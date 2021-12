Un altro anno è passato, ammesso che ci sia qualcuno che lo separi dal precedente.

Hanno assaltato un edificio bianco qualunque, giusto il tempo di ricordare che se esiste il voto non per forza esiste anche la democrazia.

Hanno cambiato un governo mentre la gente andava via, e chi rimaneva non era poi molto più fortunata.

Le informazioni son viaggiate così veloci che non sempre si sapeva cosa si trasmetteva. D’altronde sempre meglio speculare che verificare, in caso una pandemia arrivi e ci tolga il lusso della parola.

È iniziata un’altra guerra, che in realtà non è mai finita. Ma l’abbiamo raccontata come se effettivamente ora ci fosse solo pace. Nel mentre i bambini vengono abbandonati, e le donne marcate a uomo, da uomini. E se chiedessi a un piccolo di tornare a sorridere, distrutto dal dramma e dalla fatica precoce, ti chiederebbe solo polvere da sparo e proiettili, certo di diventare il prossimo martire.

Hanno assaltato, distrutto, barbareggiato un luogo che incarna il diritto mancato, quello del lavoro. Ma in molti l’hanno fatto solo per tornare ad alzare un braccio, in caso ci si dimentichi del passato.

Intanto passavano vent’anni da una grande macchia che non è ancora scomparsa, una macchia che da quel giorno in poi avrebbe creato la linea cha ancora oggi ci divide, ci condanna al ruolo degli oppressi mortificati dagli oppressori. Il tutto mentre gli ultimi si divertono a punire il già punito, con la certezza di essere idolatrati e protetti.

Hanno esultato, gioito, cantato, per un diritto mancato. Siamo bravi in questo, ma forse avevamo sbagliato contesto. Per ogni “no” a un diritto ti sarà sempre detto che è colpa di chi ha provato ad ottenerlo, perché in costituzione si media. Se non puoi difendere tutti, almeno ti concedo il lusso di difenderne alcuni, ma non troppo, altrimenti scompaio dalle classifiche. E anche quando il popolo decide, in quel caso non funziona il sistema con cui si esprime, quindi la sfera rimane a me e a chi fingo di rappresentare.

La gente non può lamentarsi più di tanto, perché comunque ci han detto che l’economia migliora, quindi stappiamo e speriamo in un futuro migliore. E guai a ritenere chi cura le tue ansie come un vero dottore. Da quest’anno in poi sei un eroe se fai il doppio turno, lavori senza sosta, non festeggi, non vedi la tua famiglia, non godi, non sorridi, con la speranza di salvare una vita in più. In effetti hai scelto tu questo lavoro, lo stato non può crearti colleghi o posti per pazienti. Almeno ti concede dei bonus, cosi puoi goderti il tuo mezzo giorno di ferie senza spendere troppo.

Per chi voleva cantare davvero, magari a un concerto, o chi in un paese senz’anima voleva riscoprire la bellezza dell’arte, non c’è stato molto da fare. Conserva il biglietto, perché ti promettiamo che prima o poi finirà tutto, ma sappi che verrà rimandato, e rimandato, e rimandato. Ma non perdere la speranza, perché un giorno potrei darti gli strumenti per tornare a vivere e a quel punto sarà tua la colpa di non averli usati.

Non ti restituiremo il tempo perduto, però abbiamo trovato il tempo per incontrare i nostri colleghi e decidere che fare con questa natura ribelle che ci chiede i suoi spazi. Sappiamo benissimo che potrebbe essere troppo tardi, che i mari si alzano e si alza anche il fuoco, ma abbiamo chiuso un accordo, e fissato una data di scadenza. Lontana però, perché ci teniamo, ma il presente ha altri bisogni da soddisfare.

Apriremo, chiuderemo, riapriremo e richiuderemo, forse. Non lo sappiamo, anche qui ci prendiamo del tempo. In attesa di decidere non leggiamo i numeri, non vorremmo mica sentirci in colpa. Non ci sono buoni e cattivi, ma se deve rimetterci qualcuno che lo facciano anche i più buoni. Ricordate, siamo in democrazia. Creiamo differenze e puniamo gli innocenti. Alla fine dimenticheremo tutto perché ci sarà il boom economico, aspettando con ansia i nuovi giovani che “non vogliono lavorare”.

Una cosa è certa: almeno questa volta potremo dire in pace che non sappiamo cosa fare a Capodanno. Avremmo tutti le scuse giuste.

Ricordatevi, abbiamo vinto gli europei, gli ori olimpici, un Nobel, i mondiali in cucina. Quindi tutto sommato è stato il nostro anno. Per festeggiare vi aspetta un bonus rubinetti. Auguri.