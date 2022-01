"Tangenziale ovest", la provincia impugna al Tar la delibera che bloccava l'opera

Con la deliberazione dell’aprile dell’anno scorso la vicenda della costruzione della “Tangenziale Ovest” sembrava essere archiviata.

Infatti, in tale sede, il consiglio comunale della nostra città ha espresso “diniego all’approvazione ai fini urbanistici del progetto definitivo ai sensi dell’art 12 c. 3 della L.R. n. 3 / 2005 e ss.mm.ii. e della conseguente variante allo strumento urbanistico generale per la realizzazione dell’opera dei Lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria SP2 dal KM 43+265 al Km 52+295 cosi come approvato dalla Giunta Provinciale della Provincia Barletta Andria Trani con proprio atto n 80 del 05/08/2014”.

Nonostante ciò, il Settore Viabilità della Provincia Bat, con propria nota riporta testualmente che: “…la deliberazione (del Comune di Andria) risulta illegittima per violazione dell' art. 20 co 6 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto evidentemente incompatibile con quanto previsto nel PTCP della Provincia BAT nonché nei conseguenti programmi pluriennali. Diversamente opinando apparirebbe oltremodo irrazionale che mentre la Regione Puglia – ente sovraordinato – ha da tempo preso atto del PTCP adeguando il Piano Regionale Trasporti, il Comune di Andria – ente sottordinato – si ostini a non procedere all’opportuno e doveroso adeguamento del proprio strumento urbanistico al PTCP mediante l’adozione e successiva approvazione di apposita variante ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 3/2005”.

Conseguentemente l’ente provinciale ha affidato un incarico ad un legale per impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale la deliberazione consiliare per vedere tutelate le proprie ragioni.

Quindi, ora toccherà alla giustizia amministrativa mettere la parola fine su un argomento che, sicuramente, tornerà ad animare il dibattito politico cittadino.