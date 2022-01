Da lunedì una parte del mercato settimanale si sposta da via Buozzi in via Tiepolo

Sarà una mattinata particolare quella di lunedì 10 gennaio 2022 per il mercato di Andria.

Infatti sarà attuato il trasferimento del mercato da via Buozzi a causa dei lavori di interramento della ferrovia.

Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi il presidente CasAmbulanti, Savino Montaruli, ha dichiarato: «si sta procedendo con i lavori di interramento della linea ferroviaria quindi con il trasferimento delle postazioni di vendita da via Buozzi.

Voglio ricordare che il comune di Andria, attraverso il Suap, propose che tutte le postazioni di vendita di via Buozzi, circa un quinto dell’intero mercato, fossero trasferite in via Tiepolo, quindi nella adiacente Zona 167 Nord Terzo Comparto.

Dopo gli incontri con gli Operatori, promossi da CasAmbulanti, si decide di andare incontro alla proposta dell’assessore Troia e del Dirigente Casieri quindi di sostenerla.

Ora si attende il grande passo. Lunedì mattina, già dalle prime ore del giorno, grande operazione di trasferimento del mercato. Ci si aspetta che nelle prossime ore vengano tracciati i posteggi nella nuova area mercatale tanto attesa da consumatori e soprattutto dalle decine di ambulanti penalizzati per anni in via Bruno Buozzi» ha concluso Montaruli di CasAmbulanti.