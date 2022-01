La Sindaca a Mons. Renna: «Buon lavoro e continua a portare Andria nel cuore»

«Ho seguito con emozione e commozione l'annuncio della nomina ad Arcivescovo di Catania di S.E. Mons. Luigi Renna. Un grande uomo, un amato vescovo come questi 6 anni di servizio nella diocesi di Cerignola hanno dimostrato.

Bellissime le sue parole di gratitudine nei confronti di tutti coloro che lo hanno accompagnato nel percorso di sua crescita umana e spirituale.

Il ricordo del suo maestro Mons. Agostino Superbo, dei suoi compagni di viaggio di seminario, degli anni del liceo classico andriese, delle sue radici minervinesi, della sua Puglia, dei confratelli vescovi, di Mons. Raffaele Calabro, suo vescovo della giovinezza, sotto cui è stato ordinato, della sua "cara" Andria che lo ha visto crescere nel tempo e per la cui diocesi si è tanto speso.

Don Luigi, uomo umile e di servizio ma anche di azione forte e coraggiosa, in comunità tanto belle quanto difficili. Ora sei chiamato ad una nuova, importante e delicata missione. La onorerai con dedizione e altissima competenza, frutto della formazione elevata che ti contraddistingue. Ne siamo certi.

Sei una risorsa preziosa e la tua strada si aprirà a sempre più impegnative ed esaltanti sfide e risultati. "Ogni tempo ha un suo specifico", le tue parole: questo è il tempo dell'unità e della costruzione che passa sulle gambe di uomini e donne a servizio delle loro comunità. "Corresponsabilitá e rispetto tra voi, rifuggite dal chiacchiericcio e dai pronostici, dalla malignità dei giudizi, dallo stile che non si addice a coloro che si chiamano fratelli e sorelle... E' importante camminare insieme, non come singoli" .

Questi sono solo alcuni dei tuoi messaggi di saluto, insieme ad altri pensieri di profondità e spessore. Un piacere ascoltarti e saperti presto in viaggio per una terra sí lontana, ma in cui il tuo operare farà la differenza.

Con il tuo richiamo a don Tonino Bello, vescovo santo che rimane tra i modelli più fulgidi per un pastore, manifestiamo anche noi gratitudine a Papa Francesco per averti scelto e destinato a questo nuovo incarico.

Buon lavoro, carissimo don Luigi, vescovo amabile e amico, fatti onore e continua a portare Andria e la sua gente nel cuore».