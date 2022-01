È ufficiale, il CPIA BAT è intitolato a Gino Strada

Con l’arrivo del decreto del provveditore in data odierna il CPIA BAT è ufficialmente intitolato al medico chirurgo e fondatore di Emergency Gino Strada, scomparso il 13 agosto 2021, strenuo costruttore di una cultura di pace, edificatore di ponti di dialogo invece che di muri di divisione.

Lo scorso ottobre, su proposta del dirigente del CPIA BAT, Paolo Farina, a seguito dell'approvazione del collegio docenti e del consiglio di istituto, si chiedeva la succitata intitolazione all’Ufficio scolastico regionale della Puglia - sulle pagine del nostro giornale divulgammo la notizia della delibera di Giunta con cui l’Amministrazione Comunale di Andria esprimeva in merito parere favorevole -. Seguiva l'istanza del dirigente Farina al Provveditore, la richiesta del nulla osta del provveditore al Prefetto e successivo decreto del Provveditore.

«Notizia che riempie di gioia la comunità educante tutta della nostra Istituzione Scolastica» commentava il dirigente scolastico Paolo Farina. Oggi, arriva l’ufficialità.

Con la sua associazione, Gino Strada ha fondato centri ospedalieri di primo soccorso e con reparti specializzati in tanti Paesi dilaniati da guerre. Uomo dal pensiero potente che credeva nella possibilità di un mondo in cui l’utopia è solo qualcosa che ancora non c’è. La notizia odierna va a beneficio della intera comunità scolastica. Si continuerà a parlare di Emergency, a sostenere Emergency e a divulgare la storia di un uomo eccezionale che sarà di sicuro d'esempio per le future generazioni a cui spetta, assieme a noi, di portare avanti la sua eredità per imparare a guardare più in là e prendersi cura dell'altro. Proprio come faceva lui.