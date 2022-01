É caos nelle scuole, fioccano i positivi tra alunni e docenti: il fantasma della Dad ritorna

Un caos annunciato: dopo il primo giorno di scuola al rientro dalle festività natalizie, si moltiplicano le segnalazioni di alunni e docenti positivi al Covid19 (o contatti stretti di positivo), sottoposti alle quarantene o alle misure preventive. In media, per almeno due alunni per classe alle medie e superiori già ieri mattina è partita la DDI (la Didattica digitale integrata), ma se la curva dei contagi continuerà a salire coi ritmi vertiginosi degli ultimi 10 giorni, per fine settimana si prevede che numerose classi saranno completamente a distanza. Oltre agli assenti, si sono registrate anche numerose defezioni nel corso della prima giornata di scuola: diversi alunni hanno accusato problemi di salute e sono tornati a casa. A questi si somma il personale scolastico positivo, da sostituire fino al tampone negativo di controllo o comunque fino a completa guarigione.

La cosa che fa più rabbia a tutti è che, nonostante i due anni ormai di pandemia, poco sia cambiato per risolvere le criticità della scuola: difficile far rispettare il distanziamento tra gli studenti in gran parte degli istituti a causa delle dimensioni delle aule, con spazi piccoli e numeri troppo alti di studenti; anche le reti degli istituti non sono ancora in grado di mantenere una connessione di buona qualità per tutte le ore del tempo scuola.

A tutti questi problemi, si sommano i continui cambi di rotta del Ministero dell'Istruzione, che ieri stesso ha emanato un'ulteriore nota in cui fornisce indicazioni sulle verifiche da effettuare nelle classi delle scuole medie e superiori in cui vi siano due casi di positività, come previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

Più precisamente, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si prevede:

attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.

Alle scuole cioè il compito di capire chi ha effettuato, quando e quante dosi di vaccino in ogni classe al fine di capire se e quando attivare la DDI. In più alcune raccomandazioni risultano quasi "ironiche": come si fa a raccomandare di fare la ricreazione, di consumare una merenda ad almeno due metri se invece i banchi sono disposti a un metro l'uno dall'altro?

Infine, sempre per le superiori, rimane il problema dei trasporti, per cui da ieri è obbligatorio il green pass rafforzato: chi controllerà gli studenti non vaccinati che per raggiungere la scuola usano i mezzi pubblici?

Tra i più piccoli infine le defezioni sono tantissime: la paura ha spinto la maggioranza dei genitori dei bambini della fascia 3-5 anni a tenerli a casa in attesa di verificare come si evolveranno i numeri, in giorni in cui oltretutto, complice il freddo e il cattivo tempo, è praticamente impossibile tenere spalancate le finestre o andare all'aria aperta.

Qual è la conclusione? Un sogno impossibile: che un servizio veramente essenziale come la scuola sia messa in condizione di operare, che le tante promesse di investimenti, di riforme, di innovazioni siano mantenute. Ma, come abbiamo appena detto...è un sogno impossibile.