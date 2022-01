Completati i lavori di manutenzione nelle scuole "Inchingolo" e "Vittorio Emanuele III"

«Portati a termine importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – spiega l’Ass. ai Lavori Pubblici, Arch. Mario Loconte – che hanno riguardato la scuola Inchingolo e Vittorio Emanuele III. In fase di completamento i lavori all’Istituto Aldo Moro.

Gli interventi nello specifico hanno riguardato, relativamente alla scuola Inchingolo, la messa in sicurezza dei solai con fibre di carbonio di un’ala dell’edificio, il rifacimento parziale delle guaine di copertura, l’integrazione e sostituzione delle parti elettriche ed illuminotecniche, il rifacimento degli intonaci e pitturazione degli ambienti interessati dai lavori.

Questi lavori si sono resi possibili grazie a fondi ministeriali, e la loro esecuzione degli stessi consentirà il trasferimento di tutta la relativa popolazione scolastica, finora sistemata presso l’edificio Enrico-Fermi. Anche nella scuola media Vittorio Emanuele III, grazie alla società Multiservice, sono stati completati i lavori di messa in sicurezza dei solai, dopo il distacco imprevedibile di una porzione di intonaco avvenuto qualche mese fa, cui seguirono le verifiche di sicurezze estese all’intero secondo piano dell’edificio.

Dall’esito delle indagini era poi emersa l’opportunità di intervenire in sole quattro aule del plesso per scongiurare possibili altri eventi simili. Abbiamo – prosegue Loconte – scelto la strada più onerosa, ma più sicura. Le stesse aule sono state risanate anche nelle finiture superficiali, attraverso una nuova pitturazione per accogliere gli alunni in aule completamente nuove. Sono in fase di completamento anche i lavori presso l’Istituto Aldo Moro.

Completati i lavori di sostituzione parziale delle guaine di copertura e in fase di ripristino le due aule interessate accidentalmente da fenomeni infiltrativi. Anche in questo caso i lavori sono stati eseguiti e tutt’ora in corso per il completamento dalla società municipalizzata che ringrazio per l’operatività.

Ringrazio anche il Settore Patrimonio del nostro Comune e colgo l’occasione per augurare una buona ripresa delle attività didattiche agli alunni, insegnanti, dirigenti, operatori scolastici tutti. Siamo costantemente al lavoro – conclude l’Ass. ai Lavori Pubblici, Arch. Mario Loconte – per cogliere qualsiasi forma di finanziamento esterno per migliorare, adeguare, rinnovare l’edilizia scolastica, senza trascurare la manutenzione ordinaria. Andiamo avanti».